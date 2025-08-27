شؤون فلسطينية

لليوم الـ213.. الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها

لليوم الـ213.. الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها
رام الله - دنيا الوطن
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ213 تواليا، ولليوم 201 على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات عسكرية وتصعيد متواصل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن قوات الاحتلال دفعت اليوم بتعزيزات عسكرية من الآليات وفرق المشاة إلى وسط المدينة، وتحديدا في محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ونصبت حاجزا على عرض الشارع ومنعت حركة مرور المركبات وأعاقت تنقل المواطنين.

وأضافت أن جنود الاحتلال اعتلوا سطح مبنى العدوية التجاري في المكان، في الوقت الذي انتشر عدد آخر من المشاة في الشوارع المجاورة وتحديدا شارع باريس، حيث أوقفوا الشبان وأخضعوهم للاستجواب دون أن يبلغ عن اعتقالات. 

وفي السياق ذاته، شهدت المدينة وأحياؤها وضواحيها خاصة ذنابة واكتابا وشويكة، اقتحامات وتحركات مكثفة لآليات الاحتلال وفرق المشاة التي تجوب الشوارع الرئيسية، وتعترض عمدا تحرك المركبات والمواطنين عبر إقامة الحواجز الطيارة، مع تفتيش وتدقيق في الهويات.

كما داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في حي المهداوي في ضاحية شويكة شمال المدينة، واحتجزت المواطنة أم فادي جعرون بعد مداهمة منزلها وتفتيشه، لبعض الوقت إذ اقتادتها معها، وأخضعتها للتحقيق الميداني قبل الإفراج عنها لاحقا. 

وبالتوازي، تواصل قوات الاحتلال فرض حصارها المطبق على مخيمي طولكرم ونور شمس، وتمنع دخول السكان إليهما لتفقد منازلهم، وتطاردهم وتطلق الأعيرة النارية والقنابل الصوتية تجاههم.

وكان مخيما طولكرم ونور شمس قد تعرضا لعمليات هدم واسعة النطاق خلال الشهرين الماضيين، لعدد كبير من المباني السكنية، ضمن مخطط الاحتلال لهدم المئات من المنازل، التي طُرد أصحابها منها قسرا، وتحويلها إلى ركام مع عمليات إحراق منازل أخرى، حيث وصل عدد المباني التي هُدمت بالكامل خلال العدوان المتواصل إلى 1000 وحدة سكنية، وآلاف أخرى هُدمت بشكل جزئي، فضلا عن الدمار والتخريب الشاملين للمنازل المتبقية، في ظل غياب أي مظهر من مظاهر الحياة الطبيعية في المخيمين.

وأدى التصعيد إلى تهجير قسري لأكثر من 5 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، مع استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق خالية من الحياة.

كما أسفر العدوان عن استشهاد 14 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما كانت في الشهر الثامن من الحمل، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات، وتدمير واسع طال البنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية والمركبات.

76 شهيداً و298 جريحاً بعدوان الاحتلال على قطاع غزة خلال 24 ساعة

أبو ردينة: التصعيد الإسرائيلي في المدن والمخيمات خطير ومدان ومرفوض

لليوم الـ213.. الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها

أكثر من 200 دبلوماسي أوروبي يطالبون بالتحرك العاجل لوقف الحرب على غزة

بينهم 67 طفلاً.. الاحتلال يحتجز جثامين 726 شهيداً في الثلاجات ومقابر الأرقام

(هآرتس): نتنياهو يخدع ترامب بخطة &quot;غير قابلة للتنفيذ&quot; لاحتلال غزة

&quot;التربية&quot; وجمعية البنوك تبحثان سبل تعزيز المسؤولية المجتمعية لدعم التعليم

قوات الاحتلال تعيق حركة تنقل المواطنين جنوب بيت لحم

