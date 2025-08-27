بينهم 67 طفلاً.. الاحتلال يحتجز جثامين 726 شهيداً في الثلاجات ومقابر الأرقام

رام الله - دنيا الوطنأشارت بيانات الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء إلى أنّ الاحتلال ما زال يحتجز جثامين 726 شهيداً في الثلاجات ومقابر الأرقام.وأوضحت في بيان، صدر اليوم الأربعاء، لمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، أن من بين المحتجزة جثامينهم 256 شهيدًا مدفونين في مقابر الأرقام، و469 شهيداً محتجزين منذ عودة هذه السياسة في العام 2015، في مؤشر واضح على تصاعد هذه السياسة في السنوات الأخيرة.وأشارت إلى أن من بين هؤلاء الشهداء 67 طفلاً، و85 شهيداً من الحركة الأسيرة، و10 نساء.كما تحتجز سلطات الاحتلال جثامين أكثر من 1500 شهيد من قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة في العام 2023، حيث يتم احتجازهم في معسكر (سدي تيمان)، ما يؤكد الطابع الممنهج والطويل الأمد لهذه الانتهاكات.وأكدت أن احتجاز الجثامين يمثل امتداداً ممنهجاً للهيمنة الاستعمارية، حيث يُعاقَب الفلسطيني مرتين: في حياته وبعد موته، بتحويلها إلى أوراق مساومة، وحرمان العائلات من الحداد.