  • الهلال الأحمر الفلسطيني: مصابان أحدهما بالرصاص المطاطي خلال اقتحام الاحتلال المستمر لمدينة نابلس

  • جرحى بقصف مدفعية الاحتلال مناطق في غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

ناشطون وموظفون بـ(مايكروسوفت) يحتجون على تعاونها مع الجيش الإسرائيلي

ناشطون وموظفون بـ(مايكروسوفت) يحتجون على تعاونها مع الجيش الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
 اقتحم عدد من الموظفين الحاليين والسابقين مكتب رئيس شركة البرمجيات العملاقة (مايكروسوفت) في مدينة ريدموند بولاية واشنطن، احتجاجاً على تعاونها مع الجيش الإسرائيلي الذي يواصل ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني في القطاع، منذ قرابة العامين.

وطالب المحتجون في إطار حملة اطلق عليها "No Azure for Apartheid" (ازور: هي منصة الحوسبة السحابية التابعة للشركة) بوقف التعاون مع الحكومة الإسرائيلية، وسط اتهامات بأن خدمات (مايكروسوفت) تُستخدم في دعم عمليات عسكرية ضد الفلسطينيين في غزة.

الاحتجاج الذي شارك فيه العشرات من النشطاء جاء في وقت تتعرض فيه الشركات الأميركية من بينها (جوجل ، امازون ) لضغوط متزايدة بشأن عقودها مع إسرائيل.

