شؤون فلسطينية

(هآرتس): نتنياهو يخدع ترامب بخطة "غير قابلة للتنفيذ" لاحتلال غزة

(هآرتس): نتنياهو يخدع ترامب بخطة "غير قابلة للتنفيذ" لاحتلال غزة
صورة من غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر أميركية مطلعة في واشنطن، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حاول إقناع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بـ"خطة غير قابلة للتحقيق"، تقضي بأن تُهزم (حماس) في عملية عسكرية إسرائيلية خلال أسابيع.

وصرح ترامب، أول من أمس، أن الحرب على غزة "ينبغي أن تنتهي. وأعتقد أن هذا سيحدث خلال أسبوعين – ثلاثة". واعتبرت الصحيفة أن تصريح ترامب يكشف عن الفجوات بين أقوال نتنياهو للبيت الأبيض والواقع في إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن المصادر في واشنطن قولها إن نتنياهو ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، أبلغا ترامب بعملية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة هدفها هزيمة (حماس) وإنهاء الحرب، ستجعل المفاوضات مع الحركة حول اتفاق جزئي لوقف إطلاق نار وتبادل أسرى غير ضرورية، لكن الجيش الإسرائيلي يقول للمستوى السياسي أن الواقع مختلف كليا.

ويتوقع أن يزور ترامب بريطانيا، في 17 أيلول/سبتمبر المقبل. وأفادت الصحيفة بأن نتنياهو يحاول إقناع ترامب بأن يزور إسرائيل قبل ذلك، بادعاء أنه في هذه المرحلة ستكون إسرائيل قد هزمت (حماس) واتفاق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى سيكون قد خرج إلى حيز التنفيذ.

وتابعت الصحيفة أن نتنياهو قرر في الأسابيع الأخيرة تغيير إستراتيجيته، وسعى إلى إقناع ترامب بالتنازل عن اتفاق جزئي لتحرير عشرة أسرى إسرائيليين، لأن من شأن اتفاق كهذا أن يسقط حكومته، وبدلا عن ذلك قرر نتنياهو تنفيذ خطة لاحتلال مدينة غزة، وإذا نجحت الخطة ستنتهي الحرب ويحرر جميع الأسرى الإسرائيليين. واقتنع ترامب بخطة نتنياهو، حسب الصحيفة، ومنحه عدة أسابيع لتنفيذها.

بالأمس، عقد نتنياهو اجتماعا للكابنيت السياسي – الأمني، لكن الاجتماع لم يبحث خطة احتلال مدينة غزة ولا في وقف إطلاق نار وتبادل أسرى. وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو يمتنع عن عقد كابنيت طالما أنه ليس ملزما بذلك، لأنه يعتقد أن رئيس أركان الجيش، إيال زامير، سيتحدث أمام كابنيت عن جميع المشاكل والإخفاقات في خطة احتلال مدينة غزة، وستسجل أقواله في بروتوكول كابنيت، ولأن الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير يستغلان كابنيت من أجل إطلاق تصريحات في محاولة لكسب تأييد الرأي العام في قاعدة ناخبي نتنياهو.

وحسب الصحيفة، فإن نتنياهو يتخذ القرارات لوحده، بينما كابنيت يشكل ختما مطاطيا. وصورة الوضع التي تقدمها الاستخبارات في كابنيت لا تتوافق مع "تفاؤل نتنياهو". وقسم من المعلومات الاستخباراتية يتحدث عن تخوف (حماس) من خطة احتلال مدينة غزة، وقسم آخر يتحدث عن أن مواقف الحركة لم تتغير أبدا، وأنها تنظر إلى الحرب على أنها ناجحة وبالإمكان أن تستمر إلى الأبد، حسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن زامير قوله للمستوى السياسي، في الأيام الأخيرة، إن طلب نتنياهو بتقصير مدة الاستعدادات لاحتلال مدينة غزة ليس عمليا من الناحية الميدانية بسبب النقص الشديد بالقوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، ووضع الآليات العسكرية التي تعطل الكثير منها، وبسبب الحذر المطلوب من أجل منع خسائر في صفوف القوات.

واعتبرت الصحيفة أنه "ليس مستبعدا أن زامير يستخدم أسلوب نتنياهو في المماطلة، كي ييأس ترامب من خطة نتنياهو الجديدة ويملي على إسرائيل الموافقة على الصفقة القطرية المقترحة. فجميع المسؤولين في المنطقة ينتظرون أن يدرك ترامب أن خطة احتلال غزة هي خدعة، ستجلب فقط الدمار والموت، ولن تقنع (حماس) بالاستسلام بموجب شروط نتنياهو".

أخبار ذات صلة

76 شهيداً و298 جريحاً بعدوان الاحتلال على قطاع غزة خلال 24 ساعة

76 شهيداً و298 جريحاً بعدوان الاحتلال على قطاع غزة خلال 24 ساعة

أبو ردينة: التصعيد الإسرائيلي في المدن والمخيمات خطير ومدان ومرفوض

أبو ردينة: التصعيد الإسرائيلي في المدن والمخيمات خطير ومدان ومرفوض

لليوم الـ213.. الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها

لليوم الـ213.. الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها

أكثر من 200 دبلوماسي أوروبي يطالبون بالتحرك العاجل لوقف الحرب على غزة

أكثر من 200 دبلوماسي أوروبي يطالبون بالتحرك العاجل لوقف الحرب على غزة

بينهم 67 طفلاً.. الاحتلال يحتجز جثامين 726 شهيداً في الثلاجات ومقابر الأرقام

بينهم 67 طفلاً.. الاحتلال يحتجز جثامين 726 شهيداً في الثلاجات ومقابر الأرقام

(هآرتس): نتنياهو يخدع ترامب بخطة &quot;غير قابلة للتنفيذ&quot; لاحتلال غزة

(هآرتس): نتنياهو يخدع ترامب بخطة "غير قابلة للتنفيذ" لاحتلال غزة

&quot;التربية&quot; وجمعية البنوك تبحثان سبل تعزيز المسؤولية المجتمعية لدعم التعليم

"التربية" وجمعية البنوك تبحثان سبل تعزيز المسؤولية المجتمعية لدعم التعليم

قوات الاحتلال تعيق حركة تنقل المواطنين جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال تعيق حركة تنقل المواطنين جنوب بيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

لليوم الـ213.. الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها

لليوم الـ213.. الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها

بينهم 67 طفلاً.. الاحتلال يحتجز جثامين 726 شهيداً في الثلاجات ومقابر الأرقام

بينهم 67 طفلاً.. الاحتلال يحتجز جثامين 726 شهيداً في الثلاجات ومقابر الأرقام

قوات الاحتلال تعيق حركة تنقل المواطنين جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال تعيق حركة تنقل المواطنين جنوب بيت لحم

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

غزة.. 21 شهيداً في الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر اليوم

غزة.. 21 شهيداً في الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر اليوم

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

سلطات الاحتلال تهدم سبعة منازل في النقب

سلطات الاحتلال تهدم سبعة منازل في النقب

روسيا تدعو الاحتلال إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية في قطاع غزة

روسيا تدعو الاحتلال إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية في قطاع غزة

منوعات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عربي

مصر: السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة

مصر: السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة

المبعوث الأميركي: نزع سلاح (حزب الله) لن يكون بالضرورة عسكرياً

المبعوث الأميركي: نزع سلاح (حزب الله) لن يكون بالضرورة عسكرياً

أمين عام (حزب الله): لن نتخلى عن السلاح الذي يحمينا من إسرائيل

أمين عام (حزب الله): لن نتخلى عن السلاح الذي يحمينا من إسرائيل

شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان

شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان