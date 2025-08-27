"التربية" وجمعية البنوك تبحثان سبل تعزيز المسؤولية المجتمعية لدعم التعليم







رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، في مكتبه اليوم، مدير عام جمعية البنوك في فلسطين بشار ياسين، بحضور ممثلي الجمعية والوزارة، وذلك لمناقشة فرص التعاون المشترك في إطار المسؤولية المجتمعية للبنوك ودورها في دعم قطاع التعليم الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة.وخلال اللقاء تم التباحث في آليات التعامل بخصوصية مع المعلمين، وإمكانية تسهيل دعم طلبة المدارس والجامعات، إضافة إلى تعزيز مساهمة البنوك في توفير الدعم اللازم للطلبة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها فلسطين.وفي هذا السياق، أكد برهم أن دعم البنوك للقطاع التعليمي يشكل ركيزة أساسية في تعزيز فرص التعليم وتحقيق العدالة التعليمية، مشيراً إلى أهمية تقديم مبادرات من شأنها إسناد التعليم عبر خطوات نوعية لا سيما في ظل وجود التزامات كثيرة على المعلمين، بالإضافة إلى نقاش آفاق استثمار المسؤولية المجتمعية لدى البنوك لمساندة الطلبة مع بدء العام الدراسي الجديد.بدوره، أعرب ياسين عن استعداد الجمعية وأعضائها لتفعيل دورهم في دعم التعليم الفلسطيني، وفق الإمكانيات والبرامج المتوافرة، والتأكيد على أهمية المضي قُدماً في سلسلة البرامج المشتركة، وتنفيذ ورش عمل وأيام دراسية وتدريبات تستهدف خدمة تخصص الريادة والأعمال.وتوافق الطرفان على مواصلة التنسيق المشترك بين الوزارة والجمعية، لوضع خطة عمل واضحة تستجيب للاحتياجات التعليمية، وتدعم جميع مكونات العملية التعليمية.