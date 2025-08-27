شؤون فلسطينية

استشهاد العداء الفلسطيني الدولي علام العمور برصاص الاحتلال قرب خان يونس

استشهاد العداء الفلسطيني الدولي علام العمور برصاص الاحتلال قرب خان يونس
رام الله - دنيا الوطن
استشهد العداء الفلسطيني الدولي علام عبد الله العمور صباح اليوم الأربعاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تواجده قرب نقاط توزيع المساعدات الأمريكية جنوب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

ويعد العمور أحد أبرز الرياضيين الفلسطينيين الذين مثلوا فلسطين في مسابقات دولية، حيث أحرز الميدالية البرونزية في سباق ثلاثة آلاف متر ضمن بطولة أندية غرب آسيا لفئة الشباب في العاصمة القطرية الدوحة، وحقق إنجازات عدة في مسابقات محلية وإقليمية أخرى.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تعيق حركة تنقل المواطنين جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال تعيق حركة تنقل المواطنين جنوب بيت لحم

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

استشهاد العداء الفلسطيني الدولي علام العمور برصاص الاحتلال قرب خان يونس

استشهاد العداء الفلسطيني الدولي علام العمور برصاص الاحتلال قرب خان يونس

غزة.. 21 شهيداً في الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر اليوم

غزة.. 21 شهيداً في الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر اليوم

ترامب يترأس اليوم اجتماعاً &quot;واسعاً&quot; بشأن غزة

ترامب يترأس اليوم اجتماعاً "واسعاً" بشأن غزة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الاحتلال يفرض حصاراً مشدداً على البلدة القديمة في نابلس منذ فجر اليوم (صور)

الاحتلال يفرض حصاراً مشدداً على البلدة القديمة في نابلس منذ فجر اليوم (صور)

الإعلام الحكومي بغزة يفنّد رواية الاحتلال حول مجزرة مجمع ناصر الطبي

الإعلام الحكومي بغزة يفنّد رواية الاحتلال حول مجزرة مجمع ناصر الطبي

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعيق حركة تنقل المواطنين جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال تعيق حركة تنقل المواطنين جنوب بيت لحم

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

سلطات الاحتلال تهدم سبعة منازل في النقب

سلطات الاحتلال تهدم سبعة منازل في النقب

روسيا تدعو الاحتلال إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية في قطاع غزة

روسيا تدعو الاحتلال إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية في قطاع غزة

الحكومة الفلسطينية تحذّر من مخطط إعادة احتلال مدينة غزة وتهجير نحو مليون مواطن

الحكومة الفلسطينية تحذّر من مخطط إعادة احتلال مدينة غزة وتهجير نحو مليون مواطن

المستشار الألماني: لن ننضم لمبادرة الاعتراف بدولة فلسطين

المستشار الألماني: لن ننضم لمبادرة الاعتراف بدولة فلسطين

&quot;شؤون القدس&quot;: اقتحامات الأقصى تصعيد خطير يفتح الباب أمام انفجار ديني وسياسي

"شؤون القدس": اقتحامات الأقصى تصعيد خطير يفتح الباب أمام انفجار ديني وسياسي

منوعات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عربي

أمين عام (حزب الله): لن نتخلى عن السلاح الذي يحمينا من إسرائيل

أمين عام (حزب الله): لن نتخلى عن السلاح الذي يحمينا من إسرائيل

شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان

شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان

اليمن.. عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء بنحو 40 صاروخاً

اليمن.. عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء بنحو 40 صاروخاً

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل &quot;المتغيرات بالمنطقة&quot;

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل "المتغيرات بالمنطقة"