استشهاد العداء الفلسطيني الدولي علام العمور برصاص الاحتلال قرب خان يونس

رام الله - دنيا الوطناستشهد العداء الفلسطيني الدولي علام عبد الله العمور صباح اليوم الأربعاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تواجده قرب نقاط توزيع المساعدات الأمريكية جنوب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.ويعد العمور أحد أبرز الرياضيين الفلسطينيين الذين مثلوا فلسطين في مسابقات دولية، حيث أحرز الميدالية البرونزية في سباق ثلاثة آلاف متر ضمن بطولة أندية غرب آسيا لفئة الشباب في العاصمة القطرية الدوحة، وحقق إنجازات عدة في مسابقات محلية وإقليمية أخرى.