غزة.. 21 شهيداً في الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر اليوم

رام الله - دنيا الوطنشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ فجر الأربعاء سلسلة غارات جوية وقصفاً مدفعياً مكثفاً على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 21 فلسطينياً، بينهم أطفال وعائلات بأكملها، بالإضافة إلى أربعة مواطنين كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية.وأفادت مصادر طبية في مستشفيات القطاع بأن مجمع ناصر الطبي في خان يونس استقبل سبعة شهداء جراء القصف، بينما وثّقت مصادر محلية استشهاد الطفل عبد الرؤوف محمد الطلاع (13 عاماً) في قصف استهدف منطقة المغازي شرق دير البلح.وفي شمال القطاع، ارتقت عائلة أبو جراد كاملة في بيت لاهيا، تضم الأب محمد وزوجته شفيقة ونجليه يعقوب ولؤي، إثر استهداف خيمتهم في خان يونس. كما قضت عائلة أبو زبيدة في مخيم البريج، حيث استشهدت الأم رامي ونجله محمد وزوجته وابنتاه ليلى وإسلام وأحفادها جاد وجود، بعد أقل من شهر على استشهاد نجلها إياد.وشهدت أحياء جباليا النزلة قصفاً مدفعياً متواصلاً، بينما ألقت طائرات إسرائيلية مسيّرة من نوع "كوادكوبتر" براميل متفجرة قرب مدرسة حليمة السعدية شمال القطاع، ما تسبب في سقوط شهداء وجرحى.كما فتحت القوات الإسرائيلية النار على مئات المواطنين المنتظرين للمساعدات شمالي رفح وخان يونس، ما أدى إلى استشهاد أربعة منهم وإصابة العشرات. وأفادت مصادر طبية أن 11 مواطناً آخرين استشهدوا خلال 24 ساعة نتيجة استهداف تجمعات توزيع المساعدات وسط القطاع.وفي تطور آخر، شن الطيران الإسرائيلي غارات على أراضٍ زراعية في منطقة السوارحة غربي النصيرات، إضافة إلى عمليات قصف متفرقة طالت أحياء في مدينة غزة وجباليا.وتفاقمت الكارثة الإنسانية في ظل استمرار الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى أكثر من 62,800 شهيد و158 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين. كما تسببت المجاعة التي تضرب القطاع في وفاة 303 أشخاص حتى الآن، بينهم 117 طفلاً، وسط تحذيرات من انهيار تام للمنظومة الصحية مع نفاد مخزون الدم والمستلزمات الطبية.