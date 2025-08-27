شؤون فلسطينية

غزة.. 21 شهيداً في الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر اليوم

غزة.. 21 شهيداً في الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر اليوم
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ فجر الأربعاء سلسلة غارات جوية وقصفاً مدفعياً مكثفاً على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 21 فلسطينياً، بينهم أطفال وعائلات بأكملها، بالإضافة إلى أربعة مواطنين كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية.

وأفادت مصادر طبية في مستشفيات القطاع بأن مجمع ناصر الطبي في خان يونس استقبل سبعة شهداء جراء القصف، بينما وثّقت مصادر محلية استشهاد الطفل عبد الرؤوف محمد الطلاع (13 عاماً) في قصف استهدف منطقة المغازي شرق دير البلح.

وفي شمال القطاع، ارتقت عائلة أبو جراد كاملة في بيت لاهيا، تضم الأب محمد وزوجته شفيقة ونجليه يعقوب ولؤي، إثر استهداف خيمتهم في خان يونس. كما قضت عائلة أبو زبيدة في مخيم البريج، حيث استشهدت الأم رامي ونجله محمد وزوجته وابنتاه ليلى وإسلام وأحفادها جاد وجود، بعد أقل من شهر على استشهاد نجلها إياد.

وشهدت أحياء جباليا النزلة قصفاً مدفعياً متواصلاً، بينما ألقت طائرات إسرائيلية مسيّرة من نوع "كوادكوبتر" براميل متفجرة قرب مدرسة حليمة السعدية شمال القطاع، ما تسبب في سقوط شهداء وجرحى.

كما فتحت القوات الإسرائيلية النار على مئات المواطنين المنتظرين للمساعدات شمالي رفح وخان يونس، ما أدى إلى استشهاد أربعة منهم وإصابة العشرات. وأفادت مصادر طبية أن 11 مواطناً آخرين استشهدوا خلال 24 ساعة نتيجة استهداف تجمعات توزيع المساعدات وسط القطاع.

وفي تطور آخر، شن الطيران الإسرائيلي غارات على أراضٍ زراعية في منطقة السوارحة غربي النصيرات، إضافة إلى عمليات قصف متفرقة طالت أحياء في مدينة غزة وجباليا.

وتفاقمت الكارثة الإنسانية في ظل استمرار الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى أكثر من 62,800 شهيد و158 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين. كما تسببت المجاعة التي تضرب القطاع في وفاة 303 أشخاص حتى الآن، بينهم 117 طفلاً، وسط تحذيرات من انهيار تام للمنظومة الصحية مع نفاد مخزون الدم والمستلزمات الطبية.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تعيق حركة تنقل المواطنين جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال تعيق حركة تنقل المواطنين جنوب بيت لحم

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

استشهاد العداء الفلسطيني الدولي علام العمور برصاص الاحتلال قرب خان يونس

استشهاد العداء الفلسطيني الدولي علام العمور برصاص الاحتلال قرب خان يونس

غزة.. 21 شهيداً في الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر اليوم

غزة.. 21 شهيداً في الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر اليوم

ترامب يترأس اليوم اجتماعاً &quot;واسعاً&quot; بشأن غزة

ترامب يترأس اليوم اجتماعاً "واسعاً" بشأن غزة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الاحتلال يفرض حصاراً مشدداً على البلدة القديمة في نابلس منذ فجر اليوم (صور)

الاحتلال يفرض حصاراً مشدداً على البلدة القديمة في نابلس منذ فجر اليوم (صور)

الإعلام الحكومي بغزة يفنّد رواية الاحتلال حول مجزرة مجمع ناصر الطبي

الإعلام الحكومي بغزة يفنّد رواية الاحتلال حول مجزرة مجمع ناصر الطبي

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعيق حركة تنقل المواطنين جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال تعيق حركة تنقل المواطنين جنوب بيت لحم

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

سلطات الاحتلال تهدم سبعة منازل في النقب

سلطات الاحتلال تهدم سبعة منازل في النقب

روسيا تدعو الاحتلال إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية في قطاع غزة

روسيا تدعو الاحتلال إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية في قطاع غزة

الحكومة الفلسطينية تحذّر من مخطط إعادة احتلال مدينة غزة وتهجير نحو مليون مواطن

الحكومة الفلسطينية تحذّر من مخطط إعادة احتلال مدينة غزة وتهجير نحو مليون مواطن

المستشار الألماني: لن ننضم لمبادرة الاعتراف بدولة فلسطين

المستشار الألماني: لن ننضم لمبادرة الاعتراف بدولة فلسطين

&quot;شؤون القدس&quot;: اقتحامات الأقصى تصعيد خطير يفتح الباب أمام انفجار ديني وسياسي

"شؤون القدس": اقتحامات الأقصى تصعيد خطير يفتح الباب أمام انفجار ديني وسياسي

منوعات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عربي

أمين عام (حزب الله): لن نتخلى عن السلاح الذي يحمينا من إسرائيل

أمين عام (حزب الله): لن نتخلى عن السلاح الذي يحمينا من إسرائيل

شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان

شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان

اليمن.. عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء بنحو 40 صاروخاً

اليمن.. عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء بنحو 40 صاروخاً

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل &quot;المتغيرات بالمنطقة&quot;

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل "المتغيرات بالمنطقة"