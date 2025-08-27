دولي

إيران تعلن مقتل 13 "إرهابيا" في عمليات أمنية جنوب شرقي البلاد

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القوات الأمنية الإيرانية، اليوم الأربعاء، مقتل 13 مسلحاً في عمليات نفذتها بمحافظة سيستان بلوشستان، جنوب شرقي البلاد، في إطار ملاحقة جماعات متهمة بالضلوع في هجمات ضد الشرطة.

ونقل التلفزيون الرسمي عن بيان للحرس الثوري أن العمليات شملت مدن إيرانشهر وخاش وسراوان، وأسفرت عن "مقتل 13 إرهابياً واعتقال عدد آخر"، مشيراً إلى أن المجموعات المستهدفة يشتبه بتورطها في هجوم دامٍ استهدف مركزاً للشرطة مطلع الشهر الجاري وأسفر عن سقوط قتلى.

وكانت وكالة "تسنيم" قد أفادت في وقت سابق بأن شرطياً قُتل في مدينة سراوان خلال محاولة مجموعة مسلحة اقتحام مركز للشرطة، مؤكدة أن منفذي الهجوم ينتمون إلى جماعة "جيش العدل" البلوشية التي تنشط انطلاقاً من باكستان.

وتشهد محافظة سيستان بلوشستان، الواقعة على الحدود مع باكستان وأفغانستان وعلى بعد نحو 1200 كيلومتر من العاصمة طهران، توتراً أمنياً متكرراً يتمثل في اشتباكات بين القوات الإيرانية ومسلحين من جماعات معارضة محلية، إضافة إلى نشاط مكثف لشبكات تهريب المخدرات.

