ترامب يترأس اليوم اجتماعاً "واسعاً" بشأن غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، أن الرئيس سيقود اليوم الأربعاء اجتماعاً موسعاً في البيت الأبيض لمناقشة مستقبل غزة بعد الحرب التي استمرت نحو عامين.وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قال ويتكوف إن الإدارة الأميركية تعمل على إعداد "خطة شاملة للغاية" لمرحلة ما بعد الحرب، تشمل جوانب إنسانية وخطوات عملية لإعادة الاستقرار إلى القطاع. وأضاف أن الخطة "ستُظهر للعالم مدى أهميتها وقوتها، وكيف تعكس البعد الإنساني في نهج الرئيس ترامب"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.وأوضح ويتكوف أن النقاشات ستتناول المساعدات الإنسانية وترتيبات "اليوم التالي"، مشيراً إلى أن الإفراج عن الرهائن والأسرى يشكل جزءاً أساسياً من المداولات. وقال: "في كل مرة نشهد فيها إطلاق سراح رهائن، نرى فرحاً على الجانبين. لكن من الواضح أن حماس لن تكون جزءاً من حكومة غزة المقبلة، وهذا مطلب إسرائيلي وأيضاً شرط من الرئيس ترامب".وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يجب القضاء على حماس بالكامل كما يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اكتفى المبعوث الأميركي بالقول: "هذا ليس قراري... لا بد من وجود اتفاق شامل يعيد الرهائن ويحقق التوازن"، مؤكداً أن واشنطن تتبنى الموقف الإسرائيلي الرافض لأي صفقة جزئية.وكان ترامب قد توقع أمس أن تنتهي الحرب خلال "أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع" بشكل حاسم، بينما قدّم ويتكوف تقديراً أكثر تحفظاً، قائلاً إن التوصل إلى اتفاق قد يتم "بالتأكيد قبل نهاية العام".