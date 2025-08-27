شؤون فلسطينية

ترامب يترأس اليوم اجتماعاً "واسعاً" بشأن غزة

ترامب يترأس اليوم اجتماعاً "واسعاً" بشأن غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، أن الرئيس سيقود اليوم الأربعاء اجتماعاً موسعاً في البيت الأبيض لمناقشة مستقبل غزة بعد الحرب التي استمرت نحو عامين.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قال ويتكوف إن الإدارة الأميركية تعمل على إعداد "خطة شاملة للغاية" لمرحلة ما بعد الحرب، تشمل جوانب إنسانية وخطوات عملية لإعادة الاستقرار إلى القطاع. وأضاف أن الخطة "ستُظهر للعالم مدى أهميتها وقوتها، وكيف تعكس البعد الإنساني في نهج الرئيس ترامب"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وأوضح ويتكوف أن النقاشات ستتناول المساعدات الإنسانية وترتيبات "اليوم التالي"، مشيراً إلى أن الإفراج عن الرهائن والأسرى يشكل جزءاً أساسياً من المداولات. وقال: "في كل مرة نشهد فيها إطلاق سراح رهائن، نرى فرحاً على الجانبين. لكن من الواضح أن حماس لن تكون جزءاً من حكومة غزة المقبلة، وهذا مطلب إسرائيلي وأيضاً شرط من الرئيس ترامب".

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يجب القضاء على حماس بالكامل كما يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اكتفى المبعوث الأميركي بالقول: "هذا ليس قراري... لا بد من وجود اتفاق شامل يعيد الرهائن ويحقق التوازن"، مؤكداً أن واشنطن تتبنى الموقف الإسرائيلي الرافض لأي صفقة جزئية.

وكان ترامب قد توقع أمس أن تنتهي الحرب خلال "أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع" بشكل حاسم، بينما قدّم ويتكوف تقديراً أكثر تحفظاً، قائلاً إن التوصل إلى اتفاق قد يتم "بالتأكيد قبل نهاية العام".

قوات الاحتلال تعيق حركة تنقل المواطنين جنوب بيت لحم

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

استشهاد العداء الفلسطيني الدولي علام العمور برصاص الاحتلال قرب خان يونس

غزة.. 21 شهيداً في الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر اليوم

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الاحتلال يفرض حصاراً مشدداً على البلدة القديمة في نابلس منذ فجر اليوم (صور)

الإعلام الحكومي بغزة يفنّد رواية الاحتلال حول مجزرة مجمع ناصر الطبي

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

قوات الاحتلال تعيق حركة تنقل المواطنين جنوب بيت لحم

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

سلطات الاحتلال تهدم سبعة منازل في النقب

روسيا تدعو الاحتلال إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية في قطاع غزة

الحكومة الفلسطينية تحذّر من مخطط إعادة احتلال مدينة غزة وتهجير نحو مليون مواطن

المستشار الألماني: لن ننضم لمبادرة الاعتراف بدولة فلسطين

&quot;شؤون القدس&quot;: اقتحامات الأقصى تصعيد خطير يفتح الباب أمام انفجار ديني وسياسي

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

أمين عام (حزب الله): لن نتخلى عن السلاح الذي يحمينا من إسرائيل

شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان

اليمن.. عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء بنحو 40 صاروخاً

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل &quot;المتغيرات بالمنطقة&quot;

