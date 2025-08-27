مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.وتواصل "جماعات الهيكل" استهداف الأقصى، مستغلة المناسبات الدينية في مسعى لتهويده، في حين تتواصل الدعوات المقدسية للتصدي للاقتحامات، بينما يشهد المسجد اعتداءات متكررة واقتحامات متواصلة من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لفرض واقع ديني وتاريخي جديد بالقوة.كما يواصل المستوطنون اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى عبر باب المغاربة، باستثناء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، فيما تتصاعد أعداد المقتحمين وتنتهك حرمات المسجد بشكل أكبر خلال الأعياد والمناسبات اليهودية.