الاحتلال يفرض حصاراً مشدداً على البلدة القديمة في نابلس منذ فجر اليوم (صور)

نابلس - دنيا الوطنتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات الفجر الأولى من اليوم الأربعاء، اقتحام مدينة نابلس وفرض حصار مشدد على بلدتها القديمة، في عملية عسكرية مستمرة منذ نحو تسع ساعات متواصلة.وقالت مصادر محلية وأمنية إن قوات الاحتلال دخلت المدينة بعشرات الآليات العسكرية، وتمركزت في وسطها، قبل أن تطوق البلدة القديمة بشكل كامل. وأوضحت أن جنود الاحتلال نفذوا عمليات دهم وتفتيش واسعة لمنازل المواطنين، وأجبروا عدة عائلات على مغادرة منازلها في حي القصبة، وأبلغوهم بإمكانية العودة في ساعات المساء.كما اعتقلت القوات الإسرائيلية أحد المواطنين، واقتحمت عدداً من المحال التجارية في منطقة رأس العين، في حين انتشرت فرق قناصة في شارع سفيان وميدان الشهداء وسط المدينة، ما حول الأحياء السكنية إلى ما يشبه ثكنة عسكرية مغلقة.يذكر أن البلدة القديمة في نابلس كانت قد شهدت في 11 حزيران/يونيو الماضي واحدة من أعنف وأطول عمليات الاقتحام الإسرائيلية منذ سنوات، تخللها إطلاق نار كثيف، وإجبار السكان على الإخلاء القسري، واقتحام ونهب للمنازل والمتاجر، فضلاً عن تحويل مبانٍ تاريخية، مثل خان الوكالة، إلى نقاط عسكرية.