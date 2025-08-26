مصر: السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة

رام الله - دنيا الوطنقالت جمهورية مصر العربية، إن السياسات العدوانية والمتطرفة للحكومة الإسرائيلية تعد العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة، جراء تصرفاتها الاستفزازية ونبذها واعاقتها لكافة فرص السلام في الاقليم.وأدانت في بيان صادر عن الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، واستهجنت اقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله واستهداف واصابة المدنيين في تصعيد خطير للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية.كما حذرت مصر مجددا من العواقب الخطيرة للغطرسة الاسرائيلية التي تسيطر على التوجهات والسياسات الإسرائيلية وسعيها لتوسيع رقعة الصراع.وطالبت مصر في البيان، كافة أعضاء المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف انتهاكاتها السافرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.