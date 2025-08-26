عربي

مصر: السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة

مصر: السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة
جنود إسرائيليون خلال اعتقالهم شبان فلسطينيين في الضفة الغربية - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت جمهورية مصر العربية، إن السياسات العدوانية والمتطرفة للحكومة الإسرائيلية تعد العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة، جراء تصرفاتها الاستفزازية ونبذها واعاقتها لكافة فرص السلام في الاقليم.

وأدانت في بيان صادر عن الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، واستهجنت اقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله واستهداف واصابة المدنيين في تصعيد خطير للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية.

 كما حذرت مصر مجددا من العواقب الخطيرة للغطرسة الاسرائيلية التي تسيطر على التوجهات والسياسات الإسرائيلية وسعيها لتوسيع رقعة الصراع.

وطالبت مصر في البيان، كافة أعضاء المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف انتهاكاتها السافرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أخبار ذات صلة

مصر: السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة

مصر: السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة

المبعوث الأميركي: نزع سلاح (حزب الله) لن يكون بالضرورة عسكرياً

المبعوث الأميركي: نزع سلاح (حزب الله) لن يكون بالضرورة عسكرياً

أمين عام (حزب الله): لن نتخلى عن السلاح الذي يحمينا من إسرائيل

أمين عام (حزب الله): لن نتخلى عن السلاح الذي يحمينا من إسرائيل

شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان

شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان

مجلس الأمن يصوّت على تمديد مهمة اليونيفيل بجنوب لبنان

مجلس الأمن يصوّت على تمديد مهمة اليونيفيل بجنوب لبنان

اليمن.. عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء بنحو 40 صاروخاً

اليمن.. عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء بنحو 40 صاروخاً

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل &quot;المتغيرات بالمنطقة&quot;

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل "المتغيرات بالمنطقة"

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تهدم سبعة منازل في النقب

سلطات الاحتلال تهدم سبعة منازل في النقب

روسيا تدعو الاحتلال إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية في قطاع غزة

روسيا تدعو الاحتلال إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية في قطاع غزة

&quot;شؤون القدس&quot;: اقتحامات الأقصى تصعيد خطير يفتح الباب أمام انفجار ديني وسياسي

"شؤون القدس": اقتحامات الأقصى تصعيد خطير يفتح الباب أمام انفجار ديني وسياسي

غنام: اقتحام الاحـتلال لرام الله والبيرة &quot;إرهاب منظم&quot; يُمارس على مرأى العالم

غنام: اقتحام الاحـتلال لرام الله والبيرة "إرهاب منظم" يُمارس على مرأى العالم

&quot;مستعربون&quot; يختطفون مواطناً من مدينة الخليل

"مستعربون" يختطفون مواطناً من مدينة الخليل

تفاصيل جديدة حول الوضع الصحي والاعتقالي لعدد من أسرى سجن (مجدو)

تفاصيل جديدة حول الوضع الصحي والاعتقالي لعدد من أسرى سجن (مجدو)

(معاريف): وفد تفاوض مصري زار تل أبيب لدفع مفاوضات صفقة الأسرى

(معاريف): وفد تفاوض مصري زار تل أبيب لدفع مفاوضات صفقة الأسرى

غزة: ثلاث وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة: ثلاث وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية

منوعات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عربي

أمين عام (حزب الله): لن نتخلى عن السلاح الذي يحمينا من إسرائيل

أمين عام (حزب الله): لن نتخلى عن السلاح الذي يحمينا من إسرائيل

شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان

شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان

اليمن.. عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء بنحو 40 صاروخاً

اليمن.. عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء بنحو 40 صاروخاً

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل &quot;المتغيرات بالمنطقة&quot;

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل "المتغيرات بالمنطقة"