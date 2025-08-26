سلطات الاحتلال تهدم سبعة منازل في النقب

رام الله - دنيا الوطنهدمت آليات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجرافاتها، اليوم الثلاثاء، سبعة منازل في قرية السرّ، وهي قرية مسلوبة الاعتراف وتقع غرب بلدة شقيب السلام في منطقة النقب.واقتحمت آليات الهدم المنطقة تحت حماية قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، التي طوّقت موقع الهدم ومنعت الأهالي من الاقتراب.ويبلغ عدد سكان قرية السرّ نحو 1500 نسمة. وقد شهدت القرية خلال الأشهر الأخيرة عمليات هدم واسعة طالت أكثر من 60 منزلاً ومنشأة زراعية على ثلاث مراحل، ومن المتوقع أن يُهدم أكثر من 200 منزل خلال الأسابيع المقبلة، إثر قرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية يقضي بإخلاء القرية.وتأتي هذه العمليات في إطار حملة هدم متصاعدة، طالت منذ بداية عهد حكومة نتنياهو الحالية أكثر من 5000 منزل ومنشأة في منطقة النقب، حيث تضاعفت وتيرتها بأكثر من 400%، تنفيذا لمخططات إسرائيلية تهدف إلى حصر أكبر عدد ممكن من أهالي النقب في أقل مساحة داخل البلدات والمدن المعترف بها، وتهجير سكان القرى مسلوبة الاعتراف، والبالغ عددها 38 قرية يقطنها نحو 90 ألف نسمة، تمهيدا لإقامة بلدات استعمارية على أنقاضها.