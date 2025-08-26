عربي

المبعوث الأميركي: نزع سلاح (حزب الله) لن يكون بالضرورة عسكرياً

توماس براك
رام الله - دنيا الوطن
قال توماس براك، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ولبنان،  اليوم الثلاثاء، إن لبنان سيقدم في 31 آب/ أغسطس الجاري خطة تهدف إلى إقناع (حزب الله) بالتخلي عن سلاحه.

وأضاف براك بعد لقائه الرئيس اللبناني في بيروت، أن المقترح اللبناني "لن يكون بالضرورة ذا طابع عسكري"، مشيرا إلى أن إسرائيل ستقدم بدورها "اقتراحا مقابلا" فور تسلمها الخطة اللبنانية.

وتابع براك: "رد إسرائيل كان تاريخيا وسيردون خطوة مقابل خطوة، وينبغي ألا يسلح حزب الله ضدهم".

وذكر المبعوث الأميركي أن إيران تعد مصدرا لتمويل الحزب، لافتا إلى أن واشنطن تسعى لتقديم بدائل للبنان من خلال "إشراك دول الخليج، وفتح آفاق جديدة ضمن منطقة اقتصادية ".

وشدد براك على أن "لا أحد يريد الدخول في حرب أهلية في لبنان".

من جهته، أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أن "مسار حصر السلاح وبسط سلطة الدولة واحتكارها لقراري الحرب والسلم انطلق ولا عودة للوراء".

وقال سلام، وفق ما نقلت وسائل إعلام لبنانية، الثلاثاء، إن لبنان ملتزم بأهداف الورقة التي تقدم بها السفير براك بعد إدخال تعديلات عليها.

وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية أن الورقة "قائمة على تلازم الخطوات وتثبت ضمان انسحاب إسرائيل ووقف الأعمال العدائية".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن مجلس الوزراء اللبناني قرار نزع سلاح (حزب الله) وفصائل مسلحة أخرى.

ورفض الحزب الدعوات المتكررة لنزع سلاحه، لا سيما بعد حربه مع إسرائيل أواخر عام 2024. وأنهى وقف لإطلاق النار توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل في تشرين الثاني/ نوفمبر تلك الجولة من الصراع.

وتضمن وقف إطلاق النار دعوة للبنان لمصادرة جميع الأسلحة "غير المصرح بها" في أنحاء البلاد، وتضمن كذلك وقف إسرائيل لهجماتها ضد الأهداف اللبنانية.

ورغم ذلك، أبقت إسرائيل قوات في خمسة مواقع بلبنان وواصلت شن الضربات الجوية ضد من تقول إنهم مقاتلون من (حزب الله) أو مرافق عسكرية تابعة للجماعة.

