روسيا تدعو الاحتلال إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية الروسية إن المجاعة في قطاع غزة وصلت إلى مستوى قياسي، داعية سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تفاقم الوضع وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أنه وفقا للتقديرات، ستمتد المجاعة إلى خانيونس ودير البلح بحلول نهاية أيلول/ سبتمبر.وأوضحت أن الوضع الذي يتدهور بسرعة في قطاع غزة قد يهدد حياة 132 ألف طفل دون سن الخامسة، بينهم 41 ألف طفل يعانون سوء تغذية حادا.وأضافت: "يدعو الجانب الروسي السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمنع تفاقم الوضع، ووقف إطلاق النار، وضمان الوصول إلى المساعدات الإنسانية دون عوائق وإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة، بما في ذلك الغذاء، إلى جميع المحتاجين".ولفتت إلى أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي تخطط لمبادرة جديدة للاتفاق على مشروع قرار بشأن غزة يركز على تجاوز الكارثة الإنسانية.وتابعت: "تنتظر موسكو اعتماد مثل هذه الوثيقة هذه المرة".يشار إلى أن مصادر طبية، أفادت بأن عدد الوفيات الإجمالي نتيجة المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 303 حالات وفاة، من ضمنها 117 طفلا.