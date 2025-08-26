شؤون فلسطينية

المستشار الألماني: لن ننضم لمبادرة الاعتراف بدولة فلسطين

رام الله
قال المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، اليوم الثلاثاء إن بلاده لن تنضم إلى مبادرة حلفاء غربيين للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.

وكان ميرتس يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي أعلن الشهر الماضي عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أعقاب خطوة مماثلة من فرنسا وبريطانيا.

وقال ميرتس: "موقف الحكومة الاتحادية واضح فيما يتعلق بإمكانية الاعتراف بدولة فلسطين". وأضاف: "كندا تعلم ذلك. لن ننضم إلى هذه المبادرة. لا نرى أن الشروط تم استيفاؤها".

يذكر أن الحكومة الألمانية ترى أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو إحدى الخطوات الأخيرة التي يجب اتخاذها على طريق تحقيق حل الدولتين.

في حين، كشف استطلاع للرأي في أوائل شهر آب/ أغسطس الجاري أن أكثر من نصف الشعب الألماني يؤيدون اعتراف برلين فورا بدولة فلسطينية خلافا للموقف الرسمي لحكومتهم.

وأظهر الاستطلاع -الذي أجرته شركة (فورسا) لصالح مجلة السياسة الدولية الألمانية- أن 54% من المشاركين فيه أجابوا بـ"نعم" على سؤال: هل ينبغي لألمانيا الآن الاعتراف بدولة فلسطين؟

بالمقابل، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 31% فقط من المشاركين رفضوا فكرة اعتراف ألمانيا بدولة فلسطين.

ويتصاعد حراك الاعتراف بدولة فلسطين على خلفية حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل بدعم أميركي على غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وأواخر تموز/ يوليو الماضي أطلقت 15 دولة غربية، بينها فرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والبرتغال، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

