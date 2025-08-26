غنام: اقتحام الاحـتلال لرام الله والبيرة "إرهاب منظم" يُمارس على مرأى العالم

شؤون فلسطينية

محافظ رام الله والبيرة أثناء محاولتها اسعاف المصابين خلال عملية الاقتحام
رام الله - دنيا الوطن
أكدت ليلى غنام، محافظ رام الله والبيرة، أن اقتحام قوات الاحـتلال لوسط المحافظة بقوة كبيرة، وما رافقه من اعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، ومحاصرة وقفة سلمية للمطالبة باسترداد جثامين الشـهداء، يمثل "إرهاب دولة منظما"، يُمارس على مرأى ومسمع من العالم الذي يقف متفرجا.

وقالت غنام، أثناء تواجدها في المنطقة، للمشاركة في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، في مركز بلدنا بمدينة البيرة، إن "الاحــتلال يواصل اقتحام مدننا وقرانا بحجج واهية، ويهاجم أبناء شعبنا العُزل، ويعتدي على ممتلكاتهم، في محاولة مكشوفة لترهيبهم وكسر صمودهم، إلا أن شعبنا سيبقى متجذراً في أرضه مهما تصاعد العدوان".

وأضافت، أن الاعتداء على وقفة سلمية تطالب بحق إنساني وأخلاقي باسترداد جثامين الشــهداء، يكشف عن الوجه الحقيقي لهذا الاحــتلال وعدوانه المتواصل ضد كل ما هو فلسطيني.

وشددت غنام على أنه "رغم الإبادة في غزة، والاقتحامات اليومية في رام الله والبيرة وطولكرم وجنين وعموم الضفة، وعدوان المستعمرين، فإن شعبنا سيبقى ثابتاً كأشجار الزيتون، لا تهزه آلة القمع ولا سياسات التهجير والقتل".

