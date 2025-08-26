عاجل

شؤون فلسطينية

تفاصيل جديدة حول الوضع الصحي والاعتقالي لعدد من أسرى سجن (مجدو)

تفاصيل جديدة حول الوضع الصحي والاعتقالي لعدد من أسرى سجن (مجدو)
رام الله - دنيا الوطن
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقريرها، الصادر اليوم الثلاثاء، بعد زيارة محاميها عن حالتين مرضيتين لأسيرين يقبعان في سجن (مجدو)، إحداهما: حالة الأسير آدم أبو الحسن (21 عاماً) من بلدة بيت عور التحتا/ رام الله، الذي يعاني سرطان الدم، ويأخذ العلاج يومياً، والمتمثل في حبة دواء، وكان قد عانى إسهالا شديدا لمدة سنة كاملة، ما أدى إلى نقص حاد في الفيتامينات حيث فقد من وزنه حوالي 25 كيلوغراما.

يذكر أن الأسير أبو الحسن معتقل منذ تاريخ 20/5/2024 وما زال موقوفاً.

بينما يشتكي الأسير حبيب الله سباتين (17 عاماً) من بلدة حوسان/ بيت لحم، المعتقل إدارياً، من الجيوب الأنفية، وهو بحاجة ماسة إلى البخاخ الخاص لذلك، كما أصيب الأسير بمرض السكابيوس، وشُفي منه، إلا أن المرض عاد إليه وهو بحاجة إلى علاج، كما يعاني الأسير وجعا في أسنانه نتيجة كسر في سلك التقويم.

كما تمت زيارة الأسير محمد حمدان (17 عاما) من بلدة قفين /طولكرم، المعتقل بتاريخ 29/1/2025 وما زال موقوفاً، وهو في صحة جيدة ووضعه الصحي مستقر.

"النقابة" تحذر من خطورة تحريض الإعلام الاسرائيلي على قتل الصحفيين الفلسطينيين

مصطفى يبحث مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سبل تكثيف الإغاثة بغزة

"التربية" تدين اقتحام الاحتلال ست مدارس في الخليل واحتجاز معلمين

مصر وقطر: جهود التوصل لاتفاق يوقف حرب غزة مستمرة رغم التعنت الإسرائيلي

الكشف عن تفاصيل محادثات ترامب وبلير وكوشنر بشأن غزة

حرب الإبادة بغزة: 71 شهيداً ومئات الجرحى خلال 24 ساعة

ديوان الجريدة الرسمية يختتم دورة تدريبية متخصصة لقوى الأمن الفلسطينية

"التربية" ومؤسسة منيب وأنجلا المصري توقعان اتفاقية لخدمة قطاع التعليم

مصطفى يبحث مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سبل تكثيف الإغاثة بغزة

"التربية" تدين اقتحام الاحتلال ست مدارس في الخليل واحتجاز معلمين

"التربية" ومؤسسة منيب وأنجلا المصري توقعان اتفاقية لخدمة قطاع التعليم

تفاصيل اجتماع "مشحون" بين نتنياهو وزامير حول غزة

بمشاركة بلير وكوشنر.. هذا ما سيبحثه الاجتماع الموسع في البيت الأبيض بشأن غزة

زامير يتحدث عن "تعميق" العمليات العسكرية في مدينة غزة

"هيومن رايتس": المساعدة العسكرية الأمريكية تجعل واشنطن "طرفا في النزاع" بغزة

مفوض الأونروا: لا مكان آمنا في غزة

