شؤون فلسطينية

"هيئة الأسرى" تنشر تفاصيل الوضع الصحي والاعتقالي لعدد من أسرى "مجدو"

"هيئة الأسرى" تنشر تفاصيل الوضع الصحي والاعتقالي لعدد من أسرى "مجدو"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقريرها، الصادر اليوم الثلاثاء، بعد زيارة محاميها عن حالتين مرضيتين لأسيرين يقبعان في سجن "مجدو"، إحداهما: حالة الأسير آدم أبو الحسن (21 عاماً) من بلدة بيت عور التحتا/ رام الله، الذي يعاني سرطان الدم، ويأخذ العلاج يومياً، والمتمثل في حبة دواء، وكان قد عانى إسهالا شديدا لمدة سنة كاملة، ما أدى إلى نقص حاد في الفيتامينات حيث فقد من وزنه حوالي 25 كيلوغراما.

يذكر أن الأسير أبو الحسن معتقل منذ تاريخ 20/5/2024 وما زال موقوفاً.

بينما يشتكي الأسير حبيب الله سباتين (17 عاماً) من بلدة حوسان/ بيت لحم، المعتقل إدارياً، من الجيوب الأنفية، وهو بحاجة ماسة إلى البخاخ الخاص لذلك، كما أصيب الأسير بمرض السكابيوس، وشُفي منه، إلا أن المرض عاد إليه وهو بحاجة إلى علاج، كما يعاني الأسير وجعا في أسنانه نتيجة كسر في سلك التقويم.

كما تمت زيارة الأسير محمد حمدان (17 عاما) من بلدة قفين /طولكرم، المعتقل بتاريخ 29/1/2025 وما زال موقوفاً، وهو في صحة جيدة ووضعه الصحي مستقر.

أخبار ذات صلة

&quot;هيئة الأسرى&quot; تنشر تفاصيل الوضع الصحي والاعتقالي لعدد من أسرى &quot;مجدو&quot;

"هيئة الأسرى" تنشر تفاصيل الوضع الصحي والاعتقالي لعدد من أسرى "مجدو"

ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 62,819 شهيداً

ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 62,819 شهيداً

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال المتواصل لوسط رام الله

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال المتواصل لوسط رام الله

إعلام الاحتلال: اجتماع (كابينيت) الأمني والسياسي اليوم الثلاثاء الساعة الرابعة عصراً بشأن غزة

إعلام الاحتلال: اجتماع (كابينيت) الأمني والسياسي اليوم الثلاثاء الساعة الرابعة عصراً بشأن غزة

أكاديميون واقتصاديون غربيون يوجّهون خطاباً لنتنياهو بشأن غزة

أكاديميون واقتصاديون غربيون يوجّهون خطاباً لنتنياهو بشأن غزة

(معاريف): وفد تفاوض مصري زار تل أبيب لدفع مفاوضات صفقة الأسرى

(معاريف): وفد تفاوض مصري زار تل أبيب لدفع مفاوضات صفقة الأسرى

غزة: ثلاث وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة: ثلاث وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية

لبيد: رد (حماس) الأخير تضمّن معظم ما عرضه المبعوث ويتكوف

لبيد: رد (حماس) الأخير تضمّن معظم ما عرضه المبعوث ويتكوف

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

&quot;هيئة الأسرى&quot; تنشر تفاصيل الوضع الصحي والاعتقالي لعدد من أسرى &quot;مجدو&quot;

"هيئة الأسرى" تنشر تفاصيل الوضع الصحي والاعتقالي لعدد من أسرى "مجدو"

&quot;الصحة العالمية&quot; تطالب بوقف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية في غزة

"الصحة العالمية" تطالب بوقف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية في غزة

رئيس البرلمان العربي: مجازر الاحتلال بحق الصحفيين والطواقم الطبية والإغاثية &quot;جرائم حرب&quot;

رئيس البرلمان العربي: مجازر الاحتلال بحق الصحفيين والطواقم الطبية والإغاثية "جرائم حرب"

التفاوض حول &quot;صفقة شاملة فقط&quot;.. قناة: إسرائيل لن ترد على مقترح الوسطاء بشأن غزة

التفاوض حول "صفقة شاملة فقط".. قناة: إسرائيل لن ترد على مقترح الوسطاء بشأن غزة

&quot;التعاون الإسلامي&quot; ترفض احتلال غزة وترد على تصريحات نتنياهو بشأن &quot;إسرائيل الكبرى&quot;

"التعاون الإسلامي" ترفض احتلال غزة وترد على تصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى"

السادس خلال يوم واحد.. استشهاد الصحفي حسن دوحان برصاص الاحتلال في خانيونس

السادس خلال يوم واحد.. استشهاد الصحفي حسن دوحان برصاص الاحتلال في خانيونس

إدانات دولية واسعة للمجزرة الإسرائيلية في مجمع ناصر الطبي بخانيونس

إدانات دولية واسعة للمجزرة الإسرائيلية في مجمع ناصر الطبي بخانيونس

ترامب عن قصف مستشفى ناصر: لست سعيداً بذلك ويجب إنهاء الكابوس

ترامب عن قصف مستشفى ناصر: لست سعيداً بذلك ويجب إنهاء الكابوس

منوعات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عربي

أمين عام (حزب الله): لن نتخلى عن السلاح الذي يحمينا من إسرائيل

أمين عام (حزب الله): لن نتخلى عن السلاح الذي يحمينا من إسرائيل

شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان

شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان

اليمن.. عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء بنحو 40 صاروخاً

اليمن.. عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء بنحو 40 صاروخاً

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل &quot;المتغيرات بالمنطقة&quot;

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل "المتغيرات بالمنطقة"