إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال المتواصل لوسط رام الله

رام الله - دنيا الوطنأصيب 11 مواطنا بالرصاص الحي والاختناق بالغاز السام المسيل للدموع خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لوسط مدينة رام الله.وأفادت الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي قرب سوق الخضار وسط رام الله.وأشار إلى أن طواقمه نقلت 11 إصابة إلى المستشفى بينها لطفل (12 عاما) مصاب بالرصاص الحي في الظهر قرب سوق الحسبة، وشاب مصاب باليد، وآخر بالفخذ، وإصابتان بشظايا الرصاص، ومسن (71 عاما) بالرصاص المطاطي، و5 إصابات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، بينها حالتان لسيدتين حاملين.وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال اعتقل ثلاثة مواطنين على الأقل عند المنطقة المحاصرة وسط رام الله والبيرة، فيما أطلق الرصاص المطاطي صوب مركبة للصحفيين، ما أدى إلى أضرار في المركبة.وأشارت المصادر، إلى أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المباني، وقمعوا المشاركين في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال في مركز بلدنا بمدينة البيرة.