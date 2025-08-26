إعلام الاحتلال: اجتماع (كابينيت) الأمني والسياسي اليوم الثلاثاء الساعة الرابعة عصراً بشأن غزة

رام الله - دنيا الوطنذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر (الكابينت) سيعقد اجتماعاً اليوم الثلاثاء، عند الساعة الرابعة عصراً للموافقة على استمرار خطط السيطرة على مدينة غزة.وأفادت (القناة 13) الإسرائيلية أن الاجتماع لن يتناول مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، في ظل قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم الرد على المقترح الذي وافقت عليه حركة (حماس).وأشارت القناة إلى أن نتنياهو اعتبر المقترح صفقة جزئية وليست شاملة، مؤكدة أنه معني ببدء احتلال غزة أولاً لمراقبة كيفية رد حركة (حماس).