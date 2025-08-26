أكاديميون واقتصاديون غربيون يوجّهون خطاباً لنتنياهو بشأن غزة





وأشار الموقعون على الخطاب إلى مخاوفهم من خطط إسرائيل لتجميع المدنيين الغزيين في ما تُسمى "مدينة إنسانية"، محذرين من تداعيات هذه الخطوة على الوضع الإنساني.



ودعا الأكاديميون والاقتصاديون نتنياهو والكنيست إلى السماح بإدخال مساعدات غذائية وطبية إلى القطاع، كما طالبوا إسرائيل بالسعي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.





رام الله - دنيا الوطنوجّه عدد من الأكاديميين والاقتصاديين من أوروبا والولايات المتحدة خطاباً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعربوا فيه عن قلقهم من تفشي المجاعة في قطاع غزة.