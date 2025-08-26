(معاريف): وفد تفاوض مصري زار تل أبيب لدفع مفاوضات صفقة الأسرى

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن وفداً تفاوضياً مصرياً زار أمس تل أبيب في إطار الجهود المبذولة لدفع المفاوضات المتعلقة بصفقة الأسرى وإنهاء الحرب الجارية.وأوضحت الصحيفة أن الوفد المصري جاء بمستوى مهني وليس رفيعاً، حيث انصب هدف الزيارة على بلورة التفاصيل الفنية للمحادثات بين الأطراف المعنية.وأضافت أن أبرز القضايا التي جرى بحثها تتعلق بمكان انعقاد المفاوضات، مشيرة إلى أنه لم يُحدد حتى الآن الموقع النهائي، لكن تم التأكيد على أن هذه المرة لن تُدار المحادثات في مصر أو قطر.ويأتي ذلك، بالتزامن مع دعوة مصر المجتمع الدولي إلى "ممارسة كافة أشكال الضغط على إسرائيل وإلزامها بقبول الصفقة المطروحة حاليا للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة.وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وذلك بمقر المنظمة بمدينة جدة، وفق بيان للخارجية المصرية.وأشار عبد العاطي إلى "استمرار إسرائيل في انتهاكاتها السافرة والممنهجة وارتكابها الجرائم والإبادة الجماعية ضد شعب أعزل".وأكد أن إسرائيل "تستخدم التجويع والحصار وعرقلة عمل المؤسسات الأممية للنيل من صمود وبسالة الشعب الفلسطيني في غزة ودفعه للقبول بخيار التهجير تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع".وشدد على ضرورة تسهيل الجانب الإسرائيلي دخول المساعدات بشكل فوري من خلال كافة المعابر دون أي عوائق أو قيود، مشيرا إلى أن القطاع يحتاج لما لا يقل عن 700 شاحنة يوميا لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان القطاع.ولفت إلى وجود أكثر من خمسة آلاف شاحنة محملة بالمساعدات على الجانب المصري من معبر رفح، إلا أن دخولها يواجه العديد من العراقيل من الجانب الإسرائيلي، بما يحول دون تدفقها للقطاع.