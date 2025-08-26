لبيد: رد (حماس) الأخير تضمّن معظم ما عرضه البمعوث ويتكوف



ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه مدن إسرائيلية مختلفة منذ صباح اليوم مظاهرات وفعاليات احتجاجية تطالب بوقف الحرب على غزة وإعادة الأسرى ومن المتوقع أن تبلغ ذروتها في مظاهرة بمدينة تل أبيب مساء اليوم.



وأغلق متظاهرون شوارع مركزية في وسط إسرائيل وشمالها بدءا من شارع أيالون قرب تل أبيب وشوارع مركزية في شمال المدينة إضافة إلى شارع رقم واحد المؤدي إلى مدينة القدس فيما نصب محتجون علما إسرائيليا ضخما يحمل صور الأسرى في غزة قبالة السفارة الأميركية في تل أبيب.





رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قوله إن "رد حركة حماس تضمن معظم ما عرضه المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ويمكن التوصل إلى صفقة لكن إسرائيل لا تتواصل مع الوسطاء".