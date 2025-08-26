"الصحة العالمية" تطالب بوقف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية في غزة

رام الله - دنيا الوطندعا مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، إلى وقف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية في قطاع غزة.وقال جيبريسوس، في منشور على "إكس"، "بينما يتضور سكان غزة جوعا، يزداد تقييد وصولهم المحدود أصلا إلى الرعاية الصحية بسبب الهجمات المتكررة… لا يسعنا إلا أن نؤكد: أوقفوا الهجمات على الرعاية الصحية. أوقفوا إطلاق النار الآن".وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت في وقت سابق من اليوم مجمع ناصر الطبي في خان يونس، جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 20 مواطنا على الأقل، بينهم خمسة صحفيين.