شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من استمرار إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة

الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من استمرار إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
جددت الأمم المتحدة تحذيرها من استمرار إسرائيل بتقييد وعرقلة دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ما يعيق عمليات إنقاذ الأرواح.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي عقده، الليلة، في نيويورك.

وأشار دوجاريك إلى أن موظفي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أفادوا بأن إسرائيل تواصل عرقلة قوافل المساعدات الإنسانية.

وأضاف، أن السلطات الإسرائيلية رفضت الأحد 8 بعثات مساعدات إنسانية من أصل 15 بعثة تتطلب التنسيق، ومنعت البعثات السبع المتبقية.

وأكد أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حذر من أن الغارات الجوية والأعمال العدائية المستمرة في قطاع غزة، بما في ذلك الهجمات على المرافق الصحية، تتسبب في المزيد من الضحايا المدنيين وتلحق الضرر بالبنية التحتية الحيوية أو تدمرها.

وأفاد بأن عدد النازحين قسرا في غزة تجاوز 800 ألف شخص منذ انتهاء وقف إطلاق النار في منتصف مارس/آذار.

أخبار ذات صلة

&quot;التربية&quot;: 18.489 طالبا استُشهدوا ودمرت 232 مدرسة وجامعة بالكامل منذ بداية العدوان

"التربية": 18.489 طالبا استُشهدوا ودمرت 232 مدرسة وجامعة بالكامل منذ بداية العدوان

&quot;الصحة العالمية&quot; تطالب بوقف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية في غزة

"الصحة العالمية" تطالب بوقف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية في غزة

رئيس البرلمان العربي: مجازر الاحتلال بحق الصحفيين والطواقم الطبية والإغاثية &quot;جرائم حرب&quot;

رئيس البرلمان العربي: مجازر الاحتلال بحق الصحفيين والطواقم الطبية والإغاثية "جرائم حرب"

الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من استمرار إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة

الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من استمرار إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة

كندا تندد بالقصف الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي وتطالب بحماية المدنيين

كندا تندد بالقصف الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي وتطالب بحماية المدنيين

شهداء ومصابون في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

شهداء ومصابون في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

التفاوض حول &quot;صفقة شاملة فقط&quot;.. قناة: إسرائيل لن ترد على مقترح الوسطاء بشأن غزة

التفاوض حول "صفقة شاملة فقط".. قناة: إسرائيل لن ترد على مقترح الوسطاء بشأن غزة

&quot;التعاون الإسلامي&quot; ترفض احتلال غزة وترد على تصريحات نتنياهو بشأن &quot;إسرائيل الكبرى&quot;

"التعاون الإسلامي" ترفض احتلال غزة وترد على تصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى"

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

السادس خلال يوم واحد.. استشهاد الصحفي حسن دوحان برصاص الاحتلال في خانيونس

السادس خلال يوم واحد.. استشهاد الصحفي حسن دوحان برصاص الاحتلال في خانيونس

الرئاسة الفلسطينية: نحمل الاحتلال مسؤولية القتل المتعمد للصحفيين في مجمع ناصر الطبي

الرئاسة الفلسطينية: نحمل الاحتلال مسؤولية القتل المتعمد للصحفيين في مجمع ناصر الطبي

استشهاد معتقل متأثراً بجروحه برصاص الاحتلال في الخليل

استشهاد معتقل متأثراً بجروحه برصاص الاحتلال في الخليل

حصيلة جديدة لشهداء وجرحى حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة

حصيلة جديدة لشهداء وجرحى حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة

الأردن يحمل إسرائيل مسؤولية اعتداء مستوطنين على قافلة مساعدات لغزة

الأردن يحمل إسرائيل مسؤولية اعتداء مستوطنين على قافلة مساعدات لغزة

السعودية: إسرائيل تهدد السلم وسنواصل حشد الدعم لإقامة دولة فلسطينية

السعودية: إسرائيل تهدد السلم وسنواصل حشد الدعم لإقامة دولة فلسطينية

نقابة الصحفيين: إسرائيل تتعامل مع الصحفيين كخطر استراتيجي

نقابة الصحفيين: إسرائيل تتعامل مع الصحفيين كخطر استراتيجي

مصدر طبي بغزة: زيادة ملحوظة بعمليات البتر بسبب عدم فعالية المضادات الحيوية بمواجهة البكتيريا

مصدر طبي بغزة: زيادة ملحوظة بعمليات البتر بسبب عدم فعالية المضادات الحيوية بمواجهة البكتيريا

منوعات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عربي

أمين عام (حزب الله): لن نتخلى عن السلاح الذي يحمينا من إسرائيل

أمين عام (حزب الله): لن نتخلى عن السلاح الذي يحمينا من إسرائيل

شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان

شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان

اليمن.. عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء بنحو 40 صاروخاً

اليمن.. عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء بنحو 40 صاروخاً

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل &quot;المتغيرات بالمنطقة&quot;

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل "المتغيرات بالمنطقة"