الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من استمرار إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنجددت الأمم المتحدة تحذيرها من استمرار إسرائيل بتقييد وعرقلة دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ما يعيق عمليات إنقاذ الأرواح.جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي عقده، الليلة، في نيويورك.وأشار دوجاريك إلى أن موظفي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أفادوا بأن إسرائيل تواصل عرقلة قوافل المساعدات الإنسانية.وأضاف، أن السلطات الإسرائيلية رفضت الأحد 8 بعثات مساعدات إنسانية من أصل 15 بعثة تتطلب التنسيق، ومنعت البعثات السبع المتبقية.وأكد أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حذر من أن الغارات الجوية والأعمال العدائية المستمرة في قطاع غزة، بما في ذلك الهجمات على المرافق الصحية، تتسبب في المزيد من الضحايا المدنيين وتلحق الضرر بالبنية التحتية الحيوية أو تدمرها.وأفاد بأن عدد النازحين قسرا في غزة تجاوز 800 ألف شخص منذ انتهاء وقف إطلاق النار في منتصف مارس/آذار.