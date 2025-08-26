شؤون فلسطينية

شهداء ومصابون في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

جانب من مجازر الاحتلال بحق المدنين
رام الله - دنيا الوطن
استشهد وأصيب عدد من المواطنين، منذ فجر اليوم الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلين بمخيم الشاطئ، وشارع الجلاء بمدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عددا من الشهداء ارتقوا، وأصيب آخرون، جراء استهداف جيش الاحتلال شارع البساتين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، حيث يواصل نسف عدد من المنازل في تلك المنطقة.

واستشهد طفل، وأصيب عدد آخر، جراء استهداف طائرات الأباتشي منزلا يعود لعائلة زقوت في شارع الصفطاوي شمال غرب غزة.

كما استشهد خمسة مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلين في حي الصبرة ومفترق الغفري بمدينة غزة، ولا يزال هناك 5 مفقودين تحت الأنقاض.

كما استهدفت طائرة مسيرة "كواد كابتر" مدرستي الزيتون والمجدل، اللتان تؤويان عائلات نازحة بعدة قنابل.

وفي هذه الأثناء، يواصل الاحتلال نسف منازل شمال غزة، باستخدام عربات عسكرية مفخخة.

وأشارت المصادر الطبية إلى وصول شهيد، وإصابة آخرين، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض، بينهم أطفال، في قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو زبيدة في مخيم البريج وسط القطاع، كما استشهد مواطن بالرصاص في محور نتساريم. 

كما استشهد مواطن وزوجته، وأصيب عدد آخر، عقب استهداف طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال خيمة تؤوي نازحين من عائلة الداية بمنطقة السوارحة غرب النصيرات.

واستشهدت سيدتان، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال مستودعا يؤوي نازحين في شارع عكيلة بدير البلح، ويواصل إطلاق نيرانه شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ومنذ فجر اليوم، استشهد 20 مواطنا في سلسلة غارات جويّة ومجازر وحشية ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، -حسب المصادر الطبية، ولكن مع تواصل القصف الوحشي، فإن حصيلة الشهداء مرشحة للارتفاع.

وليلة أمس، استشهدت عائلة مكونة من خمسة أفراد، بينهم 3 أطفال، من عائلة كوارع، في غارة على مواصى القرارة غرب شمال خان يونس.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 62,744 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 158,259 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

&quot;التربية&quot;: 18.489 طالبا استُشهدوا ودمرت 232 مدرسة وجامعة بالكامل منذ بداية العدوان

&quot;الصحة العالمية&quot; تطالب بوقف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية في غزة

رئيس البرلمان العربي: مجازر الاحتلال بحق الصحفيين والطواقم الطبية والإغاثية &quot;جرائم حرب&quot;

الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من استمرار إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة

كندا تندد بالقصف الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي وتطالب بحماية المدنيين

التفاوض حول &quot;صفقة شاملة فقط&quot;.. قناة: إسرائيل لن ترد على مقترح الوسطاء بشأن غزة

&quot;التعاون الإسلامي&quot; ترفض احتلال غزة وترد على تصريحات نتنياهو بشأن &quot;إسرائيل الكبرى&quot;

