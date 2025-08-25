شؤون فلسطينية

التفاوض حول "صفقة شاملة فقط".. قناة: إسرائيل لن ترد على مقترح الوسطاء بشأن غزة

التفاوض حول "صفقة شاملة فقط".. قناة: إسرائيل لن ترد على مقترح الوسطاء بشأن غزة
صورة من غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 13) الإسرائيلية، الاثنين، بأن تل أبيب قررت عدم الرد على أحدث مقترحات الوسطاء بشأن صفقة جزئية يتم خلالها التفاوض على إعادة جميع الأسرى ووقف الحرب كانت قد وافقت عليها حركة (حماس).

ونقلت القناة عن مصادر وصفتها بالمطلعة على المناقشات القول: "نتنياهو مهتم بدراسة إمكانية احتلال غزة ومعرفة رد فعل حماس".

ومن المتوقع وفقا لـ(القناة 13) الإسرائيلية، أن يتناول اجتماع (كابنيت)، يوم الثلاثاء، قضايا أخرى وليس مفاوضات إطلاق سراح الأسرى.

وذكرت القناة أنه من غير المتوقع أن ترد إسرائيل على مقترح الصفقة الذي وافقت عليه (حماس) وقد وجّهت رسالة واضحة للوسطاء مفادها أن ما هو مطروح على الطاولة هو فقط صفقة شاملة.

وأضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مهتم بدراسة إمكانية احتلال غزة، ومعرفة رد فعل (حماس) على مثل هذا التطور.

وأشارت إلى أن خطة ويتكوف المحدثة التي نوقشت مؤخرا لا تناسب نتنياهو.

شؤون فلسطينية

