السادس خلال يوم واحد.. استشهاد الصحفي حسن دوحان برصاص الاحتلال في خانيونس

رام الله - دنيا الوطنأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 246، بعد استشهاد الصحفي حسن دوحان برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة.وقال المكتب في بيان: "ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 246 شهيداً صحفياً، منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد استشهاد الصحفي حسن دوحان الذي يعمل مع صحيفة الحياة الجديدة".وأشار إلى أن الصحفي دوحان استشهد بعد إصابته بطلق ناري من جيش الاحتلال بمنطقة مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة.وفي وقت سابق الاثنين، أعلن المكتب الحكومي ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 245 منذ نحو 23 شهرا، بعد استشهاد خمسة صحفيين في استهداف "مستشفى ناصر" بمدينة خانيونس.وأفاد في بيانين سابقين أن الصحفيين الخمسة هم: حسام المصري المصور بـ(تلفزيون فلسطين)، ومحمد سلامة المصور بقناة (الجزيرة)، ومريم أبو دقة الصحفية مع عدة وسائل إعلام بينها (إندبندنت عربية) و(أسوشيتد برس)، ومعاذ أبو طه الصحفي مع شبكة (إن بي سي) الأمريكية، وأحمد أبو عزيز، الذي يعمل مع (شبكة قدس فيد) ووسائل أخرى.وأدان المكتب "استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج"، ودعا الاتحادات الصحفية العربية والدولية إلى إدانة "هذه الجرائم الممنهجة بحق صحفيي وإعلاميي غزة".وطالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.وحمل المكتب الاحتلال والإدارة الأمريكية "والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية".ومنذ بدء الإبادة الجماعية بغزة، يتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف القطاعات الحيوية والعاملين في المجال الإنساني، من مستشفيات وطواقم طبية وصحفية ورجال دفاع مدني، رغم المطالبات الحقوقية الدولية والأوروبية المتكررة بتحييدهم عن الاستهداف.