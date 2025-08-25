ترامب عن قصف مستشفى ناصر: لست سعيداً بذلك ويجب إنهاء الكابوس



وفي السياق ذاته، وصفت الرئاسة الفلسطينية استهداف الصحفيين الخمسة في مجمع ناصر بأنه "جريمة حرب"، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتوفير الحماية لهم ولمحاسبة إسرائيل. فيما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن حصيلة الشهداء من الصحفيين ارتفعت إلى 246 منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.





رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه "غير سعيد" بالقصف الإسرائيلي على مستشفى ناصر في خانيونس جنوب قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، والذي أسفر عن استشهاد 20 فلسطينيا بينهم خمسة صحفيين.وأضاف ترامب في تصريحات له، مساء اليوم: "يجب إنهاء هذا الكابوس"، مشيرا إلى أن الوضع في غزة "مروع" وأن عدد الأسرى الإسرائيليين المتبقين أقل من 20، متعهدًا بالعمل على إخراجهم من القطاع.تأتي تصريحات ترامب في حين توالت الإدانات الدولية والأممية، للمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مجمع ناصر الطبي بخانيونس.