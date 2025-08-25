شؤون فلسطينية

ترامب عن قصف مستشفى ناصر: لست سعيداً بذلك ويجب إنهاء الكابوس

ترامب عن قصف مستشفى ناصر: لست سعيداً بذلك ويجب إنهاء الكابوس
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه "غير سعيد" بالقصف الإسرائيلي على مستشفى ناصر في خانيونس جنوب قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، والذي أسفر عن استشهاد 20 فلسطينيا بينهم خمسة صحفيين.

وأضاف ترامب في تصريحات له، مساء اليوم: "يجب إنهاء هذا الكابوس"، مشيرا إلى أن الوضع في غزة "مروع" وأن عدد الأسرى الإسرائيليين المتبقين أقل من 20، متعهدًا بالعمل على إخراجهم من القطاع.

تأتي تصريحات ترامب في حين توالت الإدانات الدولية والأممية، للمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مجمع ناصر الطبي بخانيونس.
 
وفي السياق ذاته، وصفت الرئاسة الفلسطينية استهداف الصحفيين الخمسة في مجمع ناصر بأنه "جريمة حرب"، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتوفير الحماية لهم ولمحاسبة إسرائيل. فيما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن حصيلة الشهداء من الصحفيين ارتفعت إلى 246 منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

أخبار ذات صلة

ترامب عن قصف مستشفى ناصر: لست سعيداً بذلك ويجب إنهاء الكابوس

ترامب عن قصف مستشفى ناصر: لست سعيداً بذلك ويجب إنهاء الكابوس

مصر: ندعو لضغط دولي على إسرائيل لإلزامها بقبول الصفقة ووقف حرب غزة

مصر: ندعو لضغط دولي على إسرائيل لإلزامها بقبول الصفقة ووقف حرب غزة

الرئاسة الفلسطينية: نحمل الاحتلال مسؤولية القتل المتعمد للصحفيين في مجمع ناصر الطبي

الرئاسة الفلسطينية: نحمل الاحتلال مسؤولية القتل المتعمد للصحفيين في مجمع ناصر الطبي

استشهاد معتقل متأثراً بجروحه برصاص الاحتلال في الخليل

استشهاد معتقل متأثراً بجروحه برصاص الاحتلال في الخليل

حصيلة جديدة لشهداء وجرحى حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة

حصيلة جديدة لشهداء وجرحى حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة

إصدار العدد (229) من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)

إصدار العدد (229) من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)

&quot;التربية&quot; تطلق برنامجاً بالشراكة مع جامعتي النجاح والعربية الأمريكية لبناء قدرات منسقي &quot;الإعلامي الصغير&quot;

"التربية" تطلق برنامجاً بالشراكة مع جامعتي النجاح والعربية الأمريكية لبناء قدرات منسقي "الإعلامي الصغير"

&quot;التربية&quot; تعقد مؤتمر &quot;طلبة مبادرون&quot; بعنوان لنعمل سوياً من أجل حقوق الطفل والحياة السوية

"التربية" تعقد مؤتمر "طلبة مبادرون" بعنوان لنعمل سوياً من أجل حقوق الطفل والحياة السوية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

استشهاد معتقل متأثراً بجروحه برصاص الاحتلال في الخليل

استشهاد معتقل متأثراً بجروحه برصاص الاحتلال في الخليل

جدة: بدء اجتماع وزاري طارئ لـ&quot;التعاون الإسلامي&quot; بشأن حرب الإبادة على غزة

جدة: بدء اجتماع وزاري طارئ لـ"التعاون الإسلامي" بشأن حرب الإبادة على غزة

(هآرتس): الجيش يدعم مفاوضات تطلق الأسرى قبل الهجوم على مدينة غزة

(هآرتس): الجيش يدعم مفاوضات تطلق الأسرى قبل الهجوم على مدينة غزة

فتوح: التوسع الاستعماري في الخليل يندرج ضمن مخطط ممنهج لتمزيق الضفة

فتوح: التوسع الاستعماري في الخليل يندرج ضمن مخطط ممنهج لتمزيق الضفة

ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة إلى 244 بعد قصف استهدف مجمع ناصر الطبي

ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة إلى 244 بعد قصف استهدف مجمع ناصر الطبي

&quot;الخارجية&quot; تطالب مجلس الأمن البقاء في حالة انعقاد دائم لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف المجاعة

"الخارجية" تطالب مجلس الأمن البقاء في حالة انعقاد دائم لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف المجاعة

(كابينت) الاحتلال ينعقد غداً الثلاثاء لبحث خطة احتلال غزة والعودة لمفاوضات صفقة التبادل

(كابينت) الاحتلال ينعقد غداً الثلاثاء لبحث خطة احتلال غزة والعودة لمفاوضات صفقة التبادل

(هآرتس): نتنياهو يتجاهل توصيات الجيش المهنية بشأن العمليات العسكرية في غزة

(هآرتس): نتنياهو يتجاهل توصيات الجيش المهنية بشأن العمليات العسكرية في غزة

منوعات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عربي

شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان

شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان

اليمن.. عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء بنحو 40 صاروخاً

اليمن.. عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء بنحو 40 صاروخاً

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل &quot;المتغيرات بالمنطقة&quot;

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل "المتغيرات بالمنطقة"

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين