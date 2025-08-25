دولي

فرنسا تستدعي السفير الأميركي بسبب رسالة "غير مقبولة" بعثها إلى ماكرون

فرنسا تستدعي السفير الأميركي بسبب رسالة "غير مقبولة" بعثها إلى ماكرون
السفير الأميركي لدى باريس، تشارلز كوشنر
رام الله - دنيا الوطن
استدعت فرنسا السفير الأميركي لدى باريس، تشارلز كوشنر، بعد رسالة وجّهها إلى الرئيس إيمانويل ماكرون زعم فيها أن باريس لا تبذل ما يكفي لمكافحة معاداة السامية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان مساء الأحد، إن كوشنر سيمثل الاثنين أمام وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، مؤكدة أن مزاعمه "غير مقبولة" وتشكل "انتهاكا للقانون الدولي ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية"، فضلا عن أنها "لا تليق بمستوى الثقة بين الحلفاء".

وأضافت الوزارة أن السلطات الفرنسية "محتشدة بالكامل" للتصدي لتزايد الأعمال المعادية للسامية منذ هجوم حركة (حماس) على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ووصفت هذه الأعمال بأنها "لا تحتمل".

ويأتي هذا الخلاف بعد أيام من رفض ماكرون اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن نية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطينية تغذي معاداة السامية.

يُذكر أن كوشنر، مطوّر عقاري، هو والد جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتعد فرنسا موطنا لأكبر جالية يهودية في أوروبا الغربية، قوامها نحو نصف مليون شخص، أي ما يقارب 1% من السكان.

