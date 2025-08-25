شؤون فلسطينية

الرئاسة الفلسطينية: نحمل الاحتلال مسؤولية القتل المتعمد للصحفيين في مجمع ناصر الطبي

الرئاسة الفلسطينية: نحمل الاحتلال مسؤولية القتل المتعمد للصحفيين في مجمع ناصر الطبي
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الرئاسة الفلسطينية "بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مجمع ناصر الطبي بخانيونس، والتي أدت إلى استشهاد خمسة من الصحفيين الفلسطينيين، أثناء تأديتهم واجبهم المهني والإنساني في تغطية حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني".

وأكدت الرئاسة، أن استهداف الصحفيين يُشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تضمن حماية الصحفيين وحرية العمل الإعلامي، مؤكدة أنها "جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا، في محاولة منه لإسكات صوت الحقيقة الذي يمثله الإعلام الفلسطيني".

وشددت على أن استمرار الاحتلال في استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية يتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، والأمم المتحدة، لتوفير الحماية للصحفيين، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

كما حملّت الرئاسة حكومة الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء"، داعية المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية ذات العلاقة إلى "التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم الممنهجة ضد الإعلاميين الفلسطينيين فرسان الحقيقة وصوت شعبنا الحر".

التعليقات

