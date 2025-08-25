حصيلة جديدة لشهداء وجرحى حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 62,744، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.وأضافت الوزارة في بيانها اليومي، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 158,259، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 58 شهيدا، و308 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 10,900 شهيد، و46,218 مصابا.وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 28 شهيدا، والإصابات 184، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,123، والإصابات إلى 15,615.وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 11 حالة وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 300 حالة وفاة، من ضمنهم 117 طفلا.