إصدار العدد (229) من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)
أصدر ديوان الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، العدد (229) من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية).
واحتوى العدد على القرار بقانون رقم (19) لسنة 2025م بشأن حوكمة عدد من هيئات ومؤسسات الدولة، والمرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2025م بشأن تشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة، وقرارات رئاسية، ولائحة مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2025م بتعديل لائحة الأسر البديلة المؤقتة رقم (4) لسنة 2014م، وقرارات تسجيل جمعيات خيرية، وأحكام قضائية، وإعلانات وأوامر تسوية.
وتتوفر النسخة الإلكترونية على موقع الديوان فور صدور العدد، ويمكن زيارة مقر الديوان للحصول على النسخة الورقية.
للاطلاع على العدد اضغط الرابط المرفق: https://tinyurl.com/evs54j6b
