"التربية" تطلق برنامجاً بالشراكة مع جامعتي النجاح والعربية الأمريكية لبناء قدرات منسقي "الإعلامي الصغير"











رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة التربية والتعليم العالي برنامجاً تدريبياً متخصصاً بالشراكة مع جامعتي النجاح الوطنية والعربية الأمريكية، يستهدف كوادر ومنسقي برنامج "الإعلامي الصغير" في عدد من المدارس، بهدف تعزيز مهاراتهم وكفاياتهم في التعامل مع الإعلام الاجتماعي ووسائل التواصل الحديثة.ويركز هذا البرنامج على أساسيات الصحافة والإعلام التربوي الرقمي، انسجاماً مع تطورات المشهد الإعلامي وأهمية تمكين الطواقم التربوية من أدوات التأثير وصناعة المحتوى الإعلامي المتخصص.وأعربت الوزارة عن شكرها للجامعتين الشريكتين على تعاونهما الفاعل في تنفيذ البرنامج، مؤكدة على التوجه؛ لتوسيع نطاقه في الفترة القادمة مع جامعات ومؤسسات أخرى؛ لتعزيز القدرات الإعلامية في المدارس.