شؤون فلسطينية

"التربية" تطلق برنامجاً بالشراكة مع جامعتي النجاح والعربية الأمريكية لبناء قدرات منسقي "الإعلامي الصغير"

"التربية" تطلق برنامجاً بالشراكة مع جامعتي النجاح والعربية الأمريكية لبناء قدرات منسقي "الإعلامي الصغير"
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي برنامجاً تدريبياً متخصصاً بالشراكة مع جامعتي النجاح الوطنية والعربية الأمريكية، يستهدف كوادر ومنسقي برنامج "الإعلامي الصغير" في عدد من المدارس، بهدف تعزيز مهاراتهم وكفاياتهم في التعامل مع الإعلام الاجتماعي ووسائل التواصل الحديثة. 

ويركز هذا البرنامج على أساسيات الصحافة والإعلام التربوي الرقمي، انسجاماً مع تطورات المشهد الإعلامي وأهمية تمكين الطواقم التربوية من أدوات التأثير وصناعة المحتوى الإعلامي المتخصص.

وأعربت الوزارة عن شكرها للجامعتين الشريكتين على تعاونهما الفاعل في تنفيذ البرنامج، مؤكدة على التوجه؛ لتوسيع نطاقه في الفترة القادمة مع جامعات ومؤسسات أخرى؛ لتعزيز القدرات الإعلامية في المدارس.




أخبار ذات صلة

حصيلة جديدة لشهداء وجرحى حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة

حصيلة جديدة لشهداء وجرحى حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة

إصدار العدد (229) من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)

إصدار العدد (229) من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)

&quot;التربية&quot; تطلق برنامجاً بالشراكة مع جامعتي النجاح والعربية الأمريكية لبناء قدرات منسقي &quot;الإعلامي الصغير&quot;

"التربية" تطلق برنامجاً بالشراكة مع جامعتي النجاح والعربية الأمريكية لبناء قدرات منسقي "الإعلامي الصغير"

&quot;التربية&quot; تعقد مؤتمر &quot;طلبة مبادرون&quot; بعنوان لنعمل سوياً من أجل حقوق الطفل والحياة السوية

"التربية" تعقد مؤتمر "طلبة مبادرون" بعنوان لنعمل سوياً من أجل حقوق الطفل والحياة السوية

الأردن يحمل إسرائيل مسؤولية اعتداء مستوطنين على قافلة مساعدات لغزة

الأردن يحمل إسرائيل مسؤولية اعتداء مستوطنين على قافلة مساعدات لغزة

السعودية: إسرائيل تهدد السلم وسنواصل حشد الدعم لإقامة دولة فلسطينية

السعودية: إسرائيل تهدد السلم وسنواصل حشد الدعم لإقامة دولة فلسطينية

نقابة الصحفيين: إسرائيل تتعامل مع الصحفيين كخطر استراتيجي

نقابة الصحفيين: إسرائيل تتعامل مع الصحفيين كخطر استراتيجي

مصدر طبي بغزة: زيادة ملحوظة بعمليات البتر بسبب عدم فعالية المضادات الحيوية بمواجهة البكتيريا

مصدر طبي بغزة: زيادة ملحوظة بعمليات البتر بسبب عدم فعالية المضادات الحيوية بمواجهة البكتيريا

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

(هآرتس): الجيش يدعم مفاوضات تطلق الأسرى قبل الهجوم على مدينة غزة

(هآرتس): الجيش يدعم مفاوضات تطلق الأسرى قبل الهجوم على مدينة غزة

فتوح: التوسع الاستعماري في الخليل يندرج ضمن مخطط ممنهج لتمزيق الضفة

فتوح: التوسع الاستعماري في الخليل يندرج ضمن مخطط ممنهج لتمزيق الضفة

&quot;الخارجية&quot; تطالب مجلس الأمن البقاء في حالة انعقاد دائم لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف المجاعة

"الخارجية" تطالب مجلس الأمن البقاء في حالة انعقاد دائم لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف المجاعة

(هآرتس): نتنياهو يتجاهل توصيات الجيش المهنية بشأن العمليات العسكرية في غزة

(هآرتس): نتنياهو يتجاهل توصيات الجيش المهنية بشأن العمليات العسكرية في غزة

شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

زامير يحذر من &quot;خطر كبير&quot; باحتلال مدينة غزة ويطالب بقبول صفقة التبادل المطروحة

زامير يحذر من "خطر كبير" باحتلال مدينة غزة ويطالب بقبول صفقة التبادل المطروحة

لجنة صياغة الدستور للانتقال من السلطة إلى الدولة تعقد اجتماعها الأول

لجنة صياغة الدستور للانتقال من السلطة إلى الدولة تعقد اجتماعها الأول

لازاريني: إنكار إسرائيل للمجاعة في غزة أبشع تعبير عن نزع الإنسانية

لازاريني: إنكار إسرائيل للمجاعة في غزة أبشع تعبير عن نزع الإنسانية

منوعات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عربي

شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان

شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان

اليمن.. عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء بنحو 40 صاروخاً

اليمن.. عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء بنحو 40 صاروخاً

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل &quot;المتغيرات بالمنطقة&quot;

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل "المتغيرات بالمنطقة"

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين