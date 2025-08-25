شؤون فلسطينية

"التربية" تعقد مؤتمر "طلبة مبادرون" بعنوان لنعمل سوياً من أجل حقوق الطفل والحياة السوية

"التربية" تعقد مؤتمر "طلبة مبادرون" بعنوان لنعمل سوياً من أجل حقوق الطفل والحياة السوية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، الأحد، بالتعاون مع مؤسسة التعليم العالمي؛ ومن خلال الإدارة العامة للصحة الشمولية مؤتمر طلبة مبادرون؛ بعنوان لنعمل سوياً من أجل حقوق الطفل والحياة السوية.

جاء ذلك بمشاركة الوزيرأمجد برهم، والمدير التنفيذي لمؤسسة التعليم العالمي أسعد رملاوي، والوكيل المساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور، وحشد من أسرة الوزارة.

وتضمن المؤتمر عروضاً لعدد من المبادرات التي تم إنجازها من قبل الطلبة في المدارس المشاركة في المؤتمر.

وفي كلمته أعرب برهم عن فخره بهذا التعاون مع التعليم العالمي الذي يهدف لتوثيق العلاقة بين الطالب والمدرسة؛ من خلال تعزيز الانتماء وتحسين البيئة المدرسية، مؤكداً أهمية الحفاظ على سير العملية التربوية في ظل العدوان المتواصل على كل ما هو فلسطيني، مؤكداً مضي الوزارة قدماً في تطوير المنظومة التربوية من خلال تنفيذ نمط التعليم التفاعلي وتعزيز الالتحاق بالتعليم المهني ورفع نسبة الملتحقين به، شاكراً القائمين على هذه المبادرات المهمة التي تهدف لتعزيز العملية التعليمة في ظل هذه التحديات. 

من جانبه، عبر رملاوي عن فخره بهذا الإنجاز الوطني من المبادرات الطلابية المدرسية وما تحمله بين ثناياها من إبداعات تعكس روح العمل الجماعي والمسؤولية بالتعاون، مؤكداً دور المدرسة في تجسيد قيم التعاون والانتماء في نفوس الطلبة إذ تعد منارة للتفكير والإبداع، مشيداً بالشراكة الفاعلة مع وزارة التربية.

بدورها، عبرت الطالبة في البرلمان الطلابي زينة فريجات عن امتنانها على الدعم المتواصل لهذه المبادرات الطلابية التي تهدف إلى تمكين الطلبة وتنمي قدراتهم في البناء والتطوير، لافتة إلى أهمية تعزيز القدرات على مواجهة الأزمات والضغوطات والتمسك بالحقوق والدفاع عنها. 

كما تضمن المؤتمر جلسة حوارية بعنوان " ماذا أضافت المبادرات للطلبة ؟" تمحورت حول انعكاس المبادرات على تطوير شخصيات الطلبة.

وفي ختام الفعالية تم توزيع الدروع التكريمية والشهادات التقديرية على المشاركين.



