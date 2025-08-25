شؤون فلسطينية

السعودية: إسرائيل تهدد السلم وسنواصل حشد الدعم لإقامة دولة فلسطينية

السعودية: إسرائيل تهدد السلم وسنواصل حشد الدعم لإقامة دولة فلسطينية
الأمير فيصل بن فرحان آل سعود - وزير الخارجية السعودي
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى السكان المحاصرين.

وشدد الوزير على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتوفير الدعم الكامل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والوكالات الأممية الأخرى العاملة في الأراضي الفلسطينية، من أجل تمكينها من مواصلة مهامها الإنسانية.

وأشار بن فرحان إلى أن على المجتمع الدولي أن يضع حداً للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكداً أن استمرار هذه الانتهاكات يتطلب موقفاً دولياً أكثر صرامة.

كما أدان وزير الخارجية السعودي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول ما تسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، معتبراً أن أي محاولة لفرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

أخبار ذات صلة

الأردن يحمل إسرائيل مسؤولية اعتداء مستوطنين على قافلة مساعدات لغزة

الأردن يحمل إسرائيل مسؤولية اعتداء مستوطنين على قافلة مساعدات لغزة

السعودية: إسرائيل تهدد السلم وسنواصل حشد الدعم لإقامة دولة فلسطينية

السعودية: إسرائيل تهدد السلم وسنواصل حشد الدعم لإقامة دولة فلسطينية

نقابة الصحفيين: إسرائيل تتعامل مع الصحفيين كخطر استراتيجي

نقابة الصحفيين: إسرائيل تتعامل مع الصحفيين كخطر استراتيجي

مصدر طبي بغزة: زيادة ملحوظة بعمليات البتر بسبب عدم فعالية المضادات الحيوية بمواجهة البكتيريا

مصدر طبي بغزة: زيادة ملحوظة بعمليات البتر بسبب عدم فعالية المضادات الحيوية بمواجهة البكتيريا

جدة: بدء اجتماع وزاري طارئ لـ&quot;التعاون الإسلامي&quot; بشأن حرب الإبادة على غزة

جدة: بدء اجتماع وزاري طارئ لـ"التعاون الإسلامي" بشأن حرب الإبادة على غزة

جدة: بدء اجتماع وزاري طارئ لـ&quot;التعاون الإسلامي&quot; بشأن حرب الإبادة على غزة

جدة: بدء اجتماع وزاري طارئ لـ"التعاون الإسلامي" بشأن حرب الإبادة على غزة

(هآرتس): الجيش يدعم مفاوضات تطلق الأسرى قبل الهجوم على مدينة غزة

(هآرتس): الجيش يدعم مفاوضات تطلق الأسرى قبل الهجوم على مدينة غزة

فتوح: التوسع الاستعماري في الخليل يندرج ضمن مخطط ممنهج لتمزيق الضفة

فتوح: التوسع الاستعماري في الخليل يندرج ضمن مخطط ممنهج لتمزيق الضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

(هآرتس): الجيش يدعم مفاوضات تطلق الأسرى قبل الهجوم على مدينة غزة

(هآرتس): الجيش يدعم مفاوضات تطلق الأسرى قبل الهجوم على مدينة غزة

فتوح: التوسع الاستعماري في الخليل يندرج ضمن مخطط ممنهج لتمزيق الضفة

فتوح: التوسع الاستعماري في الخليل يندرج ضمن مخطط ممنهج لتمزيق الضفة

&quot;الخارجية&quot; تطالب مجلس الأمن البقاء في حالة انعقاد دائم لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف المجاعة

"الخارجية" تطالب مجلس الأمن البقاء في حالة انعقاد دائم لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف المجاعة

(هآرتس): نتنياهو يتجاهل توصيات الجيش المهنية بشأن العمليات العسكرية في غزة

(هآرتس): نتنياهو يتجاهل توصيات الجيش المهنية بشأن العمليات العسكرية في غزة

شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

زامير يحذر من &quot;خطر كبير&quot; باحتلال مدينة غزة ويطالب بقبول صفقة التبادل المطروحة

زامير يحذر من "خطر كبير" باحتلال مدينة غزة ويطالب بقبول صفقة التبادل المطروحة

لجنة صياغة الدستور للانتقال من السلطة إلى الدولة تعقد اجتماعها الأول

لجنة صياغة الدستور للانتقال من السلطة إلى الدولة تعقد اجتماعها الأول

لازاريني: إنكار إسرائيل للمجاعة في غزة أبشع تعبير عن نزع الإنسانية

لازاريني: إنكار إسرائيل للمجاعة في غزة أبشع تعبير عن نزع الإنسانية

منوعات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عربي

شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان

شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان

اليمن.. عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء بنحو 40 صاروخاً

اليمن.. عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء بنحو 40 صاروخاً

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل &quot;المتغيرات بالمنطقة&quot;

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل "المتغيرات بالمنطقة"

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين