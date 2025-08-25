السعودية: إسرائيل تهدد السلم وسنواصل حشد الدعم لإقامة دولة فلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى السكان المحاصرين.وشدد الوزير على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتوفير الدعم الكامل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والوكالات الأممية الأخرى العاملة في الأراضي الفلسطينية، من أجل تمكينها من مواصلة مهامها الإنسانية.وأشار بن فرحان إلى أن على المجتمع الدولي أن يضع حداً للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكداً أن استمرار هذه الانتهاكات يتطلب موقفاً دولياً أكثر صرامة.كما أدان وزير الخارجية السعودي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول ما تسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، معتبراً أن أي محاولة لفرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.