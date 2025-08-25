دولي

وزير خارجية الاحتلال يزور واشنطن للقاء نظيره الأميركي

وزير خارجية الاحتلال يزور واشنطن للقاء نظيره الأميركي
جدعون ساعر - ماركو روبيو
رام الله - دنيا الوطن
غادر وزير خارجية الاحتلال، جدعون ساعر، مساء الأحد، إلى الولايات المتحدة للقاء نظيره الأمريكي ماركو روبيو.

جاء ذلك في بيان صدر عن الخارجية الإسرائيلية، حيث يعد هذا اللقاء هو الثاني الذي يجمعهما بعد لقائمها في فبراير/ شباط الماضي حينما زار روبيو إسرائيل آنذاك.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بما في ذلك استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في غزة منذ نحو 23 شهرا وسط أزمة مجاعة متفشية، وتصعيد الهجوم الإسرائيلي على اليمن، وبدء لبنان عملية نزع سلاح المخيمات الفلسطينية ضمن مساعيه لـ"حصر السلاح".

وقالت الخارجية الإسرائيلية: "خلال زيارته، سيلتقي ساعر بوزير الخارجية مستشار الأمن القومي الأمريكي، ماركو روبيو. سيعقد الاجتماع يوم الأربعاء في واشنطن العاصمة، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية".

وأضافت: "كما سيلتقي الوزير ساعر بوزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، التي استضافها في إسرائيل في مايو/ أيار الماضي بعد مقتل يارون ليشنسكي وسارة ميلغريم، موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة".

وتابعت الخارجية الإسرائيلية: "بالإضافة إلى ذلك، سيلتقي ساعر بمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، وقيادة أيباك (لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية)، فيما سيتم تنظيم حفل استقبال لقادة الجالية اليهودية وأصدقاء إسرائيل المسيحيين".

ولم يتطرق البيان إلى أهداف الزيارة أو التطورات التي سيتم بحثها خلال اللقاء، لكنه ذكر أن الملفات المتعلقة بإسرائيل مع غزة وسوريا ولبنان وإيران تدار من قبل البيت الأبيض وليس وزارة الخارجية الأمريكية.

أخبار ذات صلة

وزير خارجية الاحتلال يزور واشنطن للقاء نظيره الأميركي

وزير خارجية الاحتلال يزور واشنطن للقاء نظيره الأميركي

استراليا: دعمنا لحل الدولتين في الشرق الأوسط مستمر بقوة

استراليا: دعمنا لحل الدولتين في الشرق الأوسط مستمر بقوة

إعلام الاحتلال: انتحار شرطي إسرائيلي بمدينة سديروت في غلاف غزة

إعلام الاحتلال: انتحار شرطي إسرائيلي بمدينة سديروت في غلاف غزة

مكتب نتنياهو: إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في نزع سلاح حزب الله وتقليص وجودها العسكري

مكتب نتنياهو: إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في نزع سلاح حزب الله وتقليص وجودها العسكري

مدن أسترالية تنتفض ضد تجويع غزة في مظاهرات غير مسبوقة

مدن أسترالية تنتفض ضد تجويع غزة في مظاهرات غير مسبوقة

المرشد الإيراني: لن نخضع لمطالب أميركا

المرشد الإيراني: لن نخضع لمطالب أميركا

مقاطعة مهرجان موسيقي بريطاني بعد منع فرقة أيرلندية رفعت العلم الفلسطيني

مقاطعة مهرجان موسيقي بريطاني بعد منع فرقة أيرلندية رفعت العلم الفلسطيني

شيكاغو: تواصل التظاهرات الأسبوعية المطالبة بوقف الدعم الأميركي لإسرائيل

شيكاغو: تواصل التظاهرات الأسبوعية المطالبة بوقف الدعم الأميركي لإسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

(هآرتس): الجيش يدعم مفاوضات تطلق الأسرى قبل الهجوم على مدينة غزة

(هآرتس): الجيش يدعم مفاوضات تطلق الأسرى قبل الهجوم على مدينة غزة

فتوح: التوسع الاستعماري في الخليل يندرج ضمن مخطط ممنهج لتمزيق الضفة

فتوح: التوسع الاستعماري في الخليل يندرج ضمن مخطط ممنهج لتمزيق الضفة

&quot;الخارجية&quot; تطالب مجلس الأمن البقاء في حالة انعقاد دائم لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف المجاعة

"الخارجية" تطالب مجلس الأمن البقاء في حالة انعقاد دائم لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف المجاعة

(هآرتس): نتنياهو يتجاهل توصيات الجيش المهنية بشأن العمليات العسكرية في غزة

(هآرتس): نتنياهو يتجاهل توصيات الجيش المهنية بشأن العمليات العسكرية في غزة

شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

زامير يحذر من &quot;خطر كبير&quot; باحتلال مدينة غزة ويطالب بقبول صفقة التبادل المطروحة

زامير يحذر من "خطر كبير" باحتلال مدينة غزة ويطالب بقبول صفقة التبادل المطروحة

لجنة صياغة الدستور للانتقال من السلطة إلى الدولة تعقد اجتماعها الأول

لجنة صياغة الدستور للانتقال من السلطة إلى الدولة تعقد اجتماعها الأول

لازاريني: إنكار إسرائيل للمجاعة في غزة أبشع تعبير عن نزع الإنسانية

لازاريني: إنكار إسرائيل للمجاعة في غزة أبشع تعبير عن نزع الإنسانية

منوعات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عربي

شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان

شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان

اليمن.. عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء بنحو 40 صاروخاً

اليمن.. عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء بنحو 40 صاروخاً

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل &quot;المتغيرات بالمنطقة&quot;

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل "المتغيرات بالمنطقة"

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين