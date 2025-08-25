وزير خارجية الاحتلال يزور واشنطن للقاء نظيره الأميركي

رام الله - دنيا الوطنغادر وزير خارجية الاحتلال، جدعون ساعر، مساء الأحد، إلى الولايات المتحدة للقاء نظيره الأمريكي ماركو روبيو.جاء ذلك في بيان صدر عن الخارجية الإسرائيلية، حيث يعد هذا اللقاء هو الثاني الذي يجمعهما بعد لقائمها في فبراير/ شباط الماضي حينما زار روبيو إسرائيل آنذاك.وتأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بما في ذلك استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في غزة منذ نحو 23 شهرا وسط أزمة مجاعة متفشية، وتصعيد الهجوم الإسرائيلي على اليمن، وبدء لبنان عملية نزع سلاح المخيمات الفلسطينية ضمن مساعيه لـ"حصر السلاح".وقالت الخارجية الإسرائيلية: "خلال زيارته، سيلتقي ساعر بوزير الخارجية مستشار الأمن القومي الأمريكي، ماركو روبيو. سيعقد الاجتماع يوم الأربعاء في واشنطن العاصمة، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية".وأضافت: "كما سيلتقي الوزير ساعر بوزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، التي استضافها في إسرائيل في مايو/ أيار الماضي بعد مقتل يارون ليشنسكي وسارة ميلغريم، موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة".وتابعت الخارجية الإسرائيلية: "بالإضافة إلى ذلك، سيلتقي ساعر بمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، وقيادة أيباك (لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية)، فيما سيتم تنظيم حفل استقبال لقادة الجالية اليهودية وأصدقاء إسرائيل المسيحيين".ولم يتطرق البيان إلى أهداف الزيارة أو التطورات التي سيتم بحثها خلال اللقاء، لكنه ذكر أن الملفات المتعلقة بإسرائيل مع غزة وسوريا ولبنان وإيران تدار من قبل البيت الأبيض وليس وزارة الخارجية الأمريكية.