مصدر طبي بغزة: زيادة ملحوظة بعمليات البتر بسبب عدم فعالية المضادات الحيوية بمواجهة البكتيريا

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، خليل الدقران، إن المستشفيات في قطاع غزة تستقبل أعداداً كبيرة من المصابين، معظمهم يعانون من إصابات في الأطراف السفلية والعلوية نتيجة القصف المتواصل.وأوضح الدقران أن هذه الأعداد الكبيرة من المصابين تواجه نقصاً حاداً في مثبّتات الكسور الداخلية والخارجية، ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مشيراً إلى أن غياب مادة "البلاتين" والأدوية اللازمة يجبر الأطباء في كثير من الحالات على اللجوء إلى بتر الأطراف.وأكد أن إغلاق المعابر يشكّل سبباً أساسياً في انهيار القطاع الصحي، إضافة إلى النقص الكبير في الطواقم الطبية وعدم كفاية أقسام وغرف العمليات، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر الأطباء في إجراء التدخلات الجراحية.وأضاف الدقران أن هناك زيادة ملحوظة في عمليات البتر بسبب عدم فعالية المضادات الحيوية في مواجهة البكتيريا، خاصة في ظل معاناة غالبية المصابين من سوء التغذية، وهو ما يتسبب في بطء عملية التعافي وتأخر الوصول إلى مرحلة الشفاء.