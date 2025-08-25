عاجل

  • استشهاد الصحفي أحمد أبو عزيز متأثراً بجراحه التي أُصيب بها في مجزرة مستشفى ناصر بخان يونس جنوب القطاع

شؤون فلسطينية

جدة: بدء اجتماع وزاري طارئ لـ"التعاون الإسلامي" بشأن حرب الإبادة على غزة

جدة: بدء اجتماع وزاري طارئ لـ"التعاون الإسلامي" بشأن حرب الإبادة على غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بدأ وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الاثنين، اجتماعا طارئا لبحث سبل مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.

ويُعقد الاجتماع في مدينة جدة السعودية، ويرأسه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان رئيس الدورة الحالية لمجلس المنظمة (57 دولة).

وأفادت منظمة التعاون الإسلامي، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، ببدء اجتماع وزاري طارئ لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وقالت الخارجية التركية، في بيان الأحد، إن الاجتماع يبحث "الإبادة الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، وقرار إسرائيل بتوسيع عملياتها في غزة".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و686 قتيلا، و157 ألفا و951 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلا.

أخبار ذات صلة

السعودية: إسرائيل تهدد السلم وسنواصل حشد الدعم لإقامة دولة فلسطينية

السعودية: إسرائيل تهدد السلم وسنواصل حشد الدعم لإقامة دولة فلسطينية

نقابة الصحفيين: إسرائيل تتعامل مع الصحفيين كخطر استراتيجي

نقابة الصحفيين: إسرائيل تتعامل مع الصحفيين كخطر استراتيجي

مصدر طبي بغزة: زيادة ملحوظة بعمليات البتر بسبب عدم فعالية المضادات الحيوية بمواجهة البكتيريا

مصدر طبي بغزة: زيادة ملحوظة بعمليات البتر بسبب عدم فعالية المضادات الحيوية بمواجهة البكتيريا

جدة: بدء اجتماع وزاري طارئ لـ&quot;التعاون الإسلامي&quot; بشأن حرب الإبادة على غزة

جدة: بدء اجتماع وزاري طارئ لـ"التعاون الإسلامي" بشأن حرب الإبادة على غزة

جدة: بدء اجتماع وزاري طارئ لـ&quot;التعاون الإسلامي&quot; بشأن حرب الإبادة على غزة

جدة: بدء اجتماع وزاري طارئ لـ"التعاون الإسلامي" بشأن حرب الإبادة على غزة

(هآرتس): الجيش يدعم مفاوضات تطلق الأسرى قبل الهجوم على مدينة غزة

(هآرتس): الجيش يدعم مفاوضات تطلق الأسرى قبل الهجوم على مدينة غزة

فتوح: التوسع الاستعماري في الخليل يندرج ضمن مخطط ممنهج لتمزيق الضفة

فتوح: التوسع الاستعماري في الخليل يندرج ضمن مخطط ممنهج لتمزيق الضفة

ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة إلى 244 بعد قصف استهدف مجمع ناصر الطبي

ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة إلى 244 بعد قصف استهدف مجمع ناصر الطبي

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

فتوح: التوسع الاستعماري في الخليل يندرج ضمن مخطط ممنهج لتمزيق الضفة

فتوح: التوسع الاستعماري في الخليل يندرج ضمن مخطط ممنهج لتمزيق الضفة

&quot;الخارجية&quot; تطالب مجلس الأمن البقاء في حالة انعقاد دائم لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف المجاعة

"الخارجية" تطالب مجلس الأمن البقاء في حالة انعقاد دائم لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف المجاعة

شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

زامير يحذر من &quot;خطر كبير&quot; باحتلال مدينة غزة ويطالب بقبول صفقة التبادل المطروحة

زامير يحذر من "خطر كبير" باحتلال مدينة غزة ويطالب بقبول صفقة التبادل المطروحة

لجنة صياغة الدستور للانتقال من السلطة إلى الدولة تعقد اجتماعها الأول

لجنة صياغة الدستور للانتقال من السلطة إلى الدولة تعقد اجتماعها الأول

لازاريني: إنكار إسرائيل للمجاعة في غزة أبشع تعبير عن نزع الإنسانية

لازاريني: إنكار إسرائيل للمجاعة في غزة أبشع تعبير عن نزع الإنسانية

مرصد حقوقي: إسرائيل بدأت فعلياً بمحو مدينة غزة ولا تحركات دولية لمنعها

مرصد حقوقي: إسرائيل بدأت فعلياً بمحو مدينة غزة ولا تحركات دولية لمنعها

(حماس): نتنياهو يرفض كل الحلول للتوصل إلى اتفاق

(حماس): نتنياهو يرفض كل الحلول للتوصل إلى اتفاق

منوعات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عربي

شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان

شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان

اليمن.. عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء بنحو 40 صاروخاً

اليمن.. عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء بنحو 40 صاروخاً

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل &quot;المتغيرات بالمنطقة&quot;

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل "المتغيرات بالمنطقة"

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين