جدة: بدء اجتماع وزاري طارئ لـ"التعاون الإسلامي" بشأن حرب الإبادة على غزة

رام الله - دنيا الوطنبدأ وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الاثنين، اجتماعا طارئا لبحث سبل مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.ويُعقد الاجتماع في مدينة جدة السعودية، ويرأسه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان رئيس الدورة الحالية لمجلس المنظمة (57 دولة).وأفادت منظمة التعاون الإسلامي، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، ببدء اجتماع وزاري طارئ لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.وقالت الخارجية التركية، في بيان الأحد، إن الاجتماع يبحث "الإبادة الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، وقرار إسرائيل بتوسيع عملياتها في غزة".وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و686 قتيلا، و157 ألفا و951 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلا.