استراليا: دعمنا لحل الدولتين في الشرق الأوسط مستمر بقوة

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، أن بلاده لا تزال تدعم وبقوة، مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) في منطقة الشرق الأوسط.جاء ذلك في مقابلة، علق فيها على قرار اعتزام بلاده الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة.وأوضح ألبانيز أن أستراليا تريد أن يتم وقف إطلاق النار الفوري في غزة وإخلاء سبيل جميع الأسرى.وتابع: "سنواصل دعم مبدأ حل الدولتين الذي يمنح فرصة للفلسطينيين والإسرائيليين للعيش بجوار بعضهما البعض في سلام وأمان وسنواصل في سبيل ذلك رفع صوتنا في المحافل الدولية".وأردف: "ندرك أن أستراليا ليست قوة مؤثرة في منطقة الشرق الأوسط، لكننا لا نبيع السلاح لإسرائيل".وتابع: "دعمنا مبادرات إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع سواء من خلال التواصل مع الحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر أو من خلال تأييدنا لهذه المبادرات في المحافل الدولية".يذكر أن رئيس الوزراء الأسترالي أعلن في 11 آب الجاري عزمه الاعتراف بفلسطين كدولة خلال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.