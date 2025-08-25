عربي

مجلس الأمن يصوّت على تمديد مهمة اليونيفيل بجنوب لبنان

مجلس الأمن يصوّت على تمديد مهمة اليونيفيل بجنوب لبنان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يصوّت مجلس الأمن الدولي -اليوم الاثنين- على مشروع قرار بشأن تمديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، والتي تسمى يونيفيل، في ظل معارضة أميركية إسرائيلية.

ويتضمن مشروع القرار تسوية فرنسية تنص على تمديد مهمة قوة اليونيفيل -التي نُشرت عام 1978 بين إسرائيل ولبنان- لمدة عام إضافي في وقت تستعد للانسحاب.

ويشير مجلس الأمن إلى نيته "العمل على انسحاب اليونيفيل بهدف جعل الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب البلاد".

وقد أنهى اتفاق -تم التوصل إليه بوساطة أميركية في نوفمبر/تشرين الثاني- حربا مدمرة بين إسرائيل وحزب الله استمرت لأكثر من عام على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة.

ونص هذا الاتفاق على حصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من نقاط توغلت إليها خلال النزاع. إلا أن إسرائيل أبقت قواتها في 5 مرتفعات إستراتيجية، وتواصل شن ضربات بشكل شبه يومي.

وقد كلفت الحكومة اللبنانية قبل أسبوعين الجيش بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية الشهر الحالي، على أن يتم تطبيقها قبل نهاية العام، في خطوة أكد حزب الله رفضها بالمطلق.

وينص مشروع القرار على تمديد التفويض لليونيفيل حتى 31 أغسطس/آب 2026.

ولم يكن واضحا بعد ما إذا كانت واشنطن -التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن- ستقبل بصيغة التسوية، حيث صرح متحدث باسم الخارجية الأميركية للوكالة الفرنسية في وقت سابق بأنه لن يعلّق على مداولات مجلس الأمن.

كما تضمن النص المقترح عبارة تدين "الحوادث التي طالت منشآت وجنود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، مما أدى إلى إصابة عدد من أفراد قوة حفظ السلام" في إشارة إلى ضربات شنتها إسرائيل على مواقع لليونيفيل وتسببت بإصابات وأضرار. ولم يتم ذكر إسرائيل تحديدا بشكل مباشر.

وقبل جلسة التصويت، حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة من أن القضاء التام على قدرة اليونيفيل في هذه المرحلة، أو بسرعة كبيرة، لن يخدم أحدا في المنطقة، واصفا أي انسحاب مفاجئ بأنه ينطوي على مخاطر.

وقال المسؤول الأممي إن اليونيفيل سهّلت نشر 8300 جندي لبناني في 120 موقعا، حيث قدمت لهم الدعم اللوجستي والتمويل وحتى الوقود، بالإضافة إلى التدريب.

ووصف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الأسبوع الماضي دعم اليونيفيل للجيش اللبناني بأنه أمر "بالغ الأهمية" مضيفا "نشعر دائما وندرك أن وجود اليونيفيل يمثل الاستقرار على طول الخط الأزرق".

أخبار ذات صلة

شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان

شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان

مجلس الأمن يصوّت على تمديد مهمة اليونيفيل بجنوب لبنان

مجلس الأمن يصوّت على تمديد مهمة اليونيفيل بجنوب لبنان

اليمن.. عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء بنحو 40 صاروخاً

اليمن.. عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء بنحو 40 صاروخاً

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل &quot;المتغيرات بالمنطقة&quot;

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل "المتغيرات بالمنطقة"

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

مصر.. غرق ستة طلاب وإصابة 21 خلال رحلة بحرية بالإسكندرية

مصر.. غرق ستة طلاب وإصابة 21 خلال رحلة بحرية بالإسكندرية

اليمن: وفاة ثلاثة أشخاص جراء سيول في محافظتي حضرموت وشبوة

اليمن: وفاة ثلاثة أشخاص جراء سيول في محافظتي حضرموت وشبوة

&quot;الخارجية السورية&quot; تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل

"الخارجية السورية" تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

فتوح: التوسع الاستعماري في الخليل يندرج ضمن مخطط ممنهج لتمزيق الضفة

فتوح: التوسع الاستعماري في الخليل يندرج ضمن مخطط ممنهج لتمزيق الضفة

زامير يحذر من &quot;خطر كبير&quot; باحتلال مدينة غزة ويطالب بقبول صفقة التبادل المطروحة

زامير يحذر من "خطر كبير" باحتلال مدينة غزة ويطالب بقبول صفقة التبادل المطروحة

لازاريني: إنكار إسرائيل للمجاعة في غزة أبشع تعبير عن نزع الإنسانية

لازاريني: إنكار إسرائيل للمجاعة في غزة أبشع تعبير عن نزع الإنسانية

مرصد حقوقي: إسرائيل بدأت فعلياً بمحو مدينة غزة ولا تحركات دولية لمنعها

مرصد حقوقي: إسرائيل بدأت فعلياً بمحو مدينة غزة ولا تحركات دولية لمنعها

(حماس): نتنياهو يرفض كل الحلول للتوصل إلى اتفاق

(حماس): نتنياهو يرفض كل الحلول للتوصل إلى اتفاق

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 14 مواطناً وحقق مع العشرات في المغير

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 14 مواطناً وحقق مع العشرات في المغير

الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتجويع لفرض التهجير ونطالب العالم بالتحرك

الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتجويع لفرض التهجير ونطالب العالم بالتحرك

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 62 ألفاً و686

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 62 ألفاً و686

منوعات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عربي

اليمن.. عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء بنحو 40 صاروخاً

اليمن.. عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء بنحو 40 صاروخاً

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل &quot;المتغيرات بالمنطقة&quot;

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل "المتغيرات بالمنطقة"

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

مصر.. غرق ستة طلاب وإصابة 21 خلال رحلة بحرية بالإسكندرية

مصر.. غرق ستة طلاب وإصابة 21 خلال رحلة بحرية بالإسكندرية