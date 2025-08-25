مكتب نتنياهو: إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في نزع سلاح حزب الله وتقليص وجودها العسكري

رام الله - دنيا الوطنأفاد مكتب نتنياهو صباح اليوم، الإثنين، بأن "إسرائيل على استعداد لدعم جهود لبنان في نزع سلاح حزب الله، والبدء في تقليص وجودها العسكري في جنوب لبنان بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية.وقال في بيان له أن "القرار الأخير لمجلس الوزراء في لبنان بالعمل على نزع سلاح حزب الله لغاية نهاية العام 2025، كان قرارا هاما"، معتبرا أن "هذا القرار يمثل فرصة للبنان لاستعادة سيادته وتأهيل مؤسسات الدولة والجيش، بعيدا عن تدخل وتأثير الجهات غير الحكومية".وذكر مكتب نتنياهو، أنه "في ضوء هذا التطور المهم، فإن إسرائيل على استعداد لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح حزب الله، والعمل معا نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا لكلا البلدين".وأشار إلى أنه "إذا اتخذت قوات الأمن اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله، فإن إسرائيل ستتخذ خطوات مماثلة بما فيها تقليص وجود الجيش تدريجيا بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية".وقال مكتب نتنياهو "الآن هو الوقت المناسب لإسرائيل ولبنان للمضي قدما بروح التعاون، مع التركيز على الهدف المشترك المتمثل في نزع سلاح حزب الله وتعزيز الاستقرار والازدهار في كلا البلدين".