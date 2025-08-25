(هآرتس): الجيش يدعم مفاوضات تطلق الأسرى قبل الهجوم على مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (هآرتس) عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، إن الجيش يدعم استنفاد المفاوضات من أجل استعادة أكبر عدد من الأسرى قبل الشروع في احتلال مدينة غزة.وأكدت المصادر أن الجيش أبلغ الحكومة أن تدمير مدينة غزة على غرار ما جرى في بيت حانون يستغرق عاما على الأقل.ووفقا للمصادر نفسها -كما نقلت الصحيفة- فإن الخطة التي عرضها رئيس الأركان إيال زامير على الحكومة تتضمن إمكانية وقف القتال فور التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس.وحذرت المصادر، في الوقت نفسه، من تعريض حياة "المخطوفين" للخطر مع بدء العملية، في ظل وجود خلافات مع القيادة السياسية بشأن هذا الملف.