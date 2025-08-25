ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة إلى 244 بعد قصف استهدف مجمع ناصر الطبي





وحمّل بيان المكتب الاحتلال والإدارة الأمريكية مسؤولية ارتكاب الجرائم الوحشية في قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 244 منذ بداية الحرب على قطاع غزة، وذلك عقب استشهاد أربعة من الصحفيين خلال قصف استهدف مجمع ناصر الطبي في خان يونس.وأكد المكتب في بيان له، أن من بين الشهداء الصحفي حسام المصري، الذي عمل مصوراً صحفياً مع وكالة رويترز للأنباء، والصحفي محمد سلامة، الذي عمل مصوراً مع قناة الجزيرة.كما استشهدت الصحفية مريم أبو دقة، التي عملت مع عدة وسائل إعلام بينها "اندبندنت عربية" ووكالة "أسوشيتد برس"، إضافة إلى الصحفي معاذ أبو طه، الذي عمل مراسلاً مع شبكة NBC الأمريكية.وأشار البيان إلى أن الصحفيين كانوا في مهمة ميدانية لتغطية تطورات الأوضاع داخل مستشفى ناصر بمحافظة خان يونس، عندما استهدفهم قصف إسرائيلي مباشر أدى إلى استشهادهم على الفور.وأوضح المكتب الإعلامي أن هذه الجريمة المروعة أسفرت أيضاً عن سقوط عدد من الشهداء من الطواقم الطبية والإنسانية، في استمرار للاستهداف المباشر للعاملين في الحقل الإعلامي والإغاثي بقطاع غزة.