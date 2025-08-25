بالفيديو:14 شهيداً بينهم صحفيون وعناصر من الدفاع المدني في قصف على مجمع ناصر الطبي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصادر طبية، اليوم الإثنين، استشهاد 14 فلسطينياً في قصف استهدف مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، بينهم مصور قناة الجزيرة محمد سلامة، ومصور تلفزيون فلسطين حسام المصري، والصحفية مريم أبو دقة، والمصور معاذ أبو طه كما أسفر القصف عن إصابة عدد من الصحفيين بجروح متفاوتة.وأضافت المصادر أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تعرضت للاستهداف أثناء محاولتها إخلاء الجرحى من موقع القصف، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء في صفوفهم.وأكد الدفاع المدني استشهاد سائق الإطفاء عماد عبد الحكيم الشاعر، وإصابة سبعة آخرين من أفراد طاقم الدفاع المدني بخان يونس، خلال محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال جثامين الشهداء من تحت الركام.وأفادت مصادر صحفية بأن الاحتلال استهدف طواقم الإسعاف والدفاع المدني بشكل مباشر أثناء قيامهم بمهامهم الإنسانية عقب القصف الذي طال مبنى داخل مجمع ناصر الطبي.