شؤون فلسطينية

(كابينت) الاحتلال ينعقد غداً الثلاثاء لبحث خطة احتلال غزة والعودة لمفاوضات صفقة التبادل

(كابينت) الاحتلال ينعقد غداً الثلاثاء لبحث خطة احتلال غزة والعودة لمفاوضات صفقة التبادل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (معاريف) إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) سينعقد غداً، الثلاثاء للمصادقة على خطة احتلال مدينة غزة، إلى جانب مناقشة العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن صفقة الأسرى.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية أنه لا توجد حالياً أي مفاوضات نشطة، لكن من المتوقع تحديد مكان جديد لانطلاق جولة مفاوضات خلال يومين أو ثلاثة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن اختيار مكان جديد للجولة المقبلة يهدف إلى فصلها عن سابقاتها، على أن تتركز حول شروط إنهاء الحرب وإعادة جميع الأسرى المحتجزين لدى حماس.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة (هآرتس) أن قيادة الجيش الإسرائيلي أبلغت المستوى السياسي بأن الضغط العسكري على حركة حماس غير مجدٍ، مشددة على ضرورة التوصل إلى صفقة.

أخبار ذات صلة

(هآرتس): الجيش يدعم مفاوضات تطلق الأسرى قبل الهجوم على مدينة غزة

(هآرتس): الجيش يدعم مفاوضات تطلق الأسرى قبل الهجوم على مدينة غزة

فتوح: التوسع الاستعماري في الخليل يندرج ضمن مخطط ممنهج لتمزيق الضفة

فتوح: التوسع الاستعماري في الخليل يندرج ضمن مخطط ممنهج لتمزيق الضفة

ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة إلى 244 بعد قصف استهدف مجمع ناصر الطبي

ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة إلى 244 بعد قصف استهدف مجمع ناصر الطبي

بالفيديو:14 شهيداً بينهم صحفيون وعناصر من الدفاع المدني في قصف على مجمع ناصر الطبي

بالفيديو:14 شهيداً بينهم صحفيون وعناصر من الدفاع المدني في قصف على مجمع ناصر الطبي

غزة: 11 وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة: 11 وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية

&quot;الخارجية&quot; تطالب مجلس الأمن البقاء في حالة انعقاد دائم لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف المجاعة

"الخارجية" تطالب مجلس الأمن البقاء في حالة انعقاد دائم لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف المجاعة

(كابينت) الاحتلال ينعقد غداً الثلاثاء لبحث خطة احتلال غزة والعودة لمفاوضات صفقة التبادل

(كابينت) الاحتلال ينعقد غداً الثلاثاء لبحث خطة احتلال غزة والعودة لمفاوضات صفقة التبادل

(هآرتس): نتنياهو يتجاهل توصيات الجيش المهنية بشأن العمليات العسكرية في غزة

(هآرتس): نتنياهو يتجاهل توصيات الجيش المهنية بشأن العمليات العسكرية في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

فتوح: التوسع الاستعماري في الخليل يندرج ضمن مخطط ممنهج لتمزيق الضفة

فتوح: التوسع الاستعماري في الخليل يندرج ضمن مخطط ممنهج لتمزيق الضفة

مرصد حقوقي: إسرائيل بدأت فعلياً بمحو مدينة غزة ولا تحركات دولية لمنعها

مرصد حقوقي: إسرائيل بدأت فعلياً بمحو مدينة غزة ولا تحركات دولية لمنعها

(حماس): نتنياهو يرفض كل الحلول للتوصل إلى اتفاق

(حماس): نتنياهو يرفض كل الحلول للتوصل إلى اتفاق

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 14 مواطناً وحقق مع العشرات في المغير

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 14 مواطناً وحقق مع العشرات في المغير

الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتجويع لفرض التهجير ونطالب العالم بالتحرك

الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتجويع لفرض التهجير ونطالب العالم بالتحرك

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 62 ألفاً و686

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 62 ألفاً و686

جيش الاحتلال ينسحب من قرية المغير بالضفة مخلفاً دماراً واسعاً

جيش الاحتلال ينسحب من قرية المغير بالضفة مخلفاً دماراً واسعاً

مفتي القدس يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

مفتي القدس يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

منوعات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عربي

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل &quot;المتغيرات بالمنطقة&quot;

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل "المتغيرات بالمنطقة"

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

مصر.. غرق ستة طلاب وإصابة 21 خلال رحلة بحرية بالإسكندرية

مصر.. غرق ستة طلاب وإصابة 21 خلال رحلة بحرية بالإسكندرية

اليمن: وفاة ثلاثة أشخاص جراء سيول في محافظتي حضرموت وشبوة

اليمن: وفاة ثلاثة أشخاص جراء سيول في محافظتي حضرموت وشبوة