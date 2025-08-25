(كابينت) الاحتلال ينعقد غداً الثلاثاء لبحث خطة احتلال غزة والعودة لمفاوضات صفقة التبادل

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (معاريف) إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) سينعقد غداً، الثلاثاء للمصادقة على خطة احتلال مدينة غزة، إلى جانب مناقشة العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن صفقة الأسرى.ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية أنه لا توجد حالياً أي مفاوضات نشطة، لكن من المتوقع تحديد مكان جديد لانطلاق جولة مفاوضات خلال يومين أو ثلاثة.وبحسب المصادر ذاتها، فإن اختيار مكان جديد للجولة المقبلة يهدف إلى فصلها عن سابقاتها، على أن تتركز حول شروط إنهاء الحرب وإعادة جميع الأسرى المحتجزين لدى حماس.وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة (هآرتس) أن قيادة الجيش الإسرائيلي أبلغت المستوى السياسي بأن الضغط العسكري على حركة حماس غير مجدٍ، مشددة على ضرورة التوصل إلى صفقة.