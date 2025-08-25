عاجل

  • محدّث: استشهاد صحفي وإصابة آخرين في قصف الاحتلال الطابق العلوي بمجمع ناصر الطبي بخان يونس

  • قوات الاحتلال تقصف مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة

  • وزارة الصحة في غزة: 11 وفاة بينها طفلان نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية

  • (معاريف)عن مصادر: تحديد مكان جديد للمفاوضات يهدف لفصلها عن سابقاتها وستكون حول شروط إنهاء الحرب وإعادة جميع الأسرى

  • وصول شهيدين لمستشفى العودة - النصيرات، إثر إطلاق الاحتلال النار عليهما بالقرب من مركز مساعدات نتساريم وسط القطاع

  • (معاريف )عن مصادر سياسية: لا مفاوضات نشطة حاليا وسيجري تحديد مكان جديد للمفاوضات خلال يومين أو ثلاثة

شؤون فلسطينية

(هآرتس): نتنياهو يتجاهل توصيات الجيش المهنية بشأن العمليات العسكرية في غزة

بنيامين نتنياهو - رئيس وزراء الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (هآرتس) نقلاً عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقد ممثلي الجيش خلال اجتماعات عدة، متهماً إياهم بإظهار "تخوفات مبالغ فيها" بشأن العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن عملية احتلال مدينة رفح أسفرت عن مقتل أسرى وجنود إسرائيليين، دون أن تؤدي إلى تحرير المحتجزين لدى حركة حماس كما كان مأمولاً.

وخلال الاجتماعات ذاتها، أكد رئيس الأركان للوزراء أن أي تصعيد عسكري إضافي ضد (حماس) سيقود إلى مزيد من الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي.

بدوره، حذّر رئيس الأركان، زامير من أن استمرار الضغط العسكري على حماس قد يفاقم المخاطر على حياة الأسرى، كما سيضاعف من الأعباء الملقاة على كاهل قوات الاحتياط.

ووفق الصحيفة، فقد أبدت قيادات الجيش مخاوفها من أن نتنياهو يتجاهل توصياتهم المهنية خلال الاجتماعات، الأمر الذي يعمّق الخلافات بين القيادة السياسية والعسكرية بشأن إدارة الحرب.

التعليقات

الدنيا حكايات

عربي

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل &quot;المتغيرات بالمنطقة&quot;

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل "المتغيرات بالمنطقة"

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

مصر.. غرق ستة طلاب وإصابة 21 خلال رحلة بحرية بالإسكندرية

مصر.. غرق ستة طلاب وإصابة 21 خلال رحلة بحرية بالإسكندرية

اليمن: وفاة ثلاثة أشخاص جراء سيول في محافظتي حضرموت وشبوة

اليمن: وفاة ثلاثة أشخاص جراء سيول في محافظتي حضرموت وشبوة