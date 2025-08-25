(هآرتس): نتنياهو يتجاهل توصيات الجيش المهنية بشأن العمليات العسكرية في غزة

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (هآرتس) نقلاً عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقد ممثلي الجيش خلال اجتماعات عدة، متهماً إياهم بإظهار "تخوفات مبالغ فيها" بشأن العمليات العسكرية في قطاع غزة.وأشارت المصادر إلى أن عملية احتلال مدينة رفح أسفرت عن مقتل أسرى وجنود إسرائيليين، دون أن تؤدي إلى تحرير المحتجزين لدى حركة حماس كما كان مأمولاً.وخلال الاجتماعات ذاتها، أكد رئيس الأركان للوزراء أن أي تصعيد عسكري إضافي ضد (حماس) سيقود إلى مزيد من الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي.بدوره، حذّر رئيس الأركان، زامير من أن استمرار الضغط العسكري على حماس قد يفاقم المخاطر على حياة الأسرى، كما سيضاعف من الأعباء الملقاة على كاهل قوات الاحتياط.ووفق الصحيفة، فقد أبدت قيادات الجيش مخاوفها من أن نتنياهو يتجاهل توصياتهم المهنية خلال الاجتماعات، الأمر الذي يعمّق الخلافات بين القيادة السياسية والعسكرية بشأن إدارة الحرب.