شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة



وأجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف واسعة في مناطق الزرقا وجباليا النزلة شمال قطاع غزة، كما نسف الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.





رام الله - دنيا الوطناستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون فجر اليوم الإثنين، بعد قصف جيش الاحتلال مناطق واسعة في قطاع غزة.وأفاد مصدر طبي في مجمع الشفاء الطبي، باستشهاد مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر، في قصف من طيران الاحتلال الحربي على منزل في منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة.واستشهدت مواطنة وأصيب سبعة آخرون جراء قصف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين ي في مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.كما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب عدد آخر بعد قصف جيش الاحتلال فريق يقوم بتأمين المساعدات في دير البلح وسط قطاع غزة.